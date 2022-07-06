Несмотря на призывы эвакуироваться в Покровск в Донецкой области возвращаются люди, - заммэра

Об этом рассказала в эфире Еспресо заместитель мэра Покровска Маргарита Идрисова.

"Сейчас в нас возвращаются многие люди, которые были эвакуированы где-то в апреле, но они возвращаются, говорят, что не могут без своих домов, но это очень опасно. Мы отмечаем каждый день, что нужно эвакуироваться", - сказала она.

Идрисова отметила, что ракеты летают каждый день и непонятно, куда они прилетят.

"В городе где-то находится 50 тыс. человек, вернувшиеся и не выезжавшие. Инфраструктура у нас работает, коммунальные заведения все работают в усиленном режиме, круглосуточно. Все наши предприниматели вернулись и начали работу свою. Все понимают, что надо всем работать, надо всем выживать. Все работает, аптеки заработали", - подытожила она.