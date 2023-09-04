Несмотря на призыв Путина пересесть на отечественные автомобили, госструктуры РФ закупили иномарок на 1,5 млрд рублей

Об этом сообщает российский Telegram-канал "Агентство. Новости"

Отмечается, что 3 августа Владимир Путин на совещании по развитию промышленности заявил, что все российские чиновники должны ездить по отечественным автомобилям. Он уточнил, что ответил отказом по просьбе министерств, ведомств и управления делами президента продолжить закупку иномарок.

Однако, несмотря на слова президента, через месяц российские органы власти, госучреждения и госкомпании приступили к закупке 151 иномарки и намерены потратить на это 566 млн рублей.

По данным агентства, более 75,5% из закупленных для власти автомобилей (114) производства китайских компаний, остальные 24,5% (37) выпускают автоконцерны из других стран, таких как Япония, Корея, Чехия.

Самую дорогую машину покупает компания с госучастием Энерготранс – за корейский седан бизнес-класса Genesis G90 заплатит 19,5 млн рублей. По более чем 10 млн рублей за машину также готовы заплатить федеральное госучреждение "Центррегионводхоз" (Genesis GV80 за 11,4 млн рублей), компания с госучастием Транспортная компания "Русгидро" (Toyota Land Cruiser 300 за 14,8 млн рублей) и федеральная "Главрыбвод" (G 157 000 000 рублей).

"Среди заказчиков иномарок после слов президента оказались в том числе генпрокуратура России, инженерно-технический центр минобороны, южное таможенное управление, главное управление региональной безопасности Московской области, департамент по делам ОО, ЧС и пожарной безопасности Москвы, автобаза правительства Ленинградской области", - говорится в сообщении. в сообщении.