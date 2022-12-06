Несмотря на праздник, ВСУ сражаются за Бахмут и страну, - полковник СБУ Костенко
Народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко отметил, что зимняя погода влияет на ход боевых действий
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Поздравляю всех наших защитников с праздником! Уже все поняли весомость ВСУ для воюющей страны. ВСУ самоотверженно защищают Украину. Ребята, желаю победы! Чтобы все вернулись домой живыми!" – подчеркнул Костенко.
Полковник СБУ также добавил, что зимой даже техника иногда не выдерживает мороз, а украинские защитники защищают страну. Сложно на наблюдательных постах, передовых позициях. Ребята делают невозможное.
На Херсонском направлении противник с левобережья продолжает обстреливать позиции ВСУ и города, расположенные вдоль линии фронта. На Запорожском направлении ситуация стабильная, но враг пытается удерживать позиции. Самое горячее направление – это Бахмутское направление. Несмотря на праздник, наши ребята сражаются за Бахмут, за Восток, за Украину и удерживают позиции, где противник в разы превышает наши войска. Противник волнами кладет своих солдат и пытается вырвать у нас наш город Бахмут и другие города на Востоке страны", - отметил Костенко.
- 5 декабря авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по вражеским районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, подобные 8 районов поразили и ракетные и артиллерийские войска.
- Во вторник, 6 декабря, в Украине отмечается День Вооруженных Сил. В этом году праздник актуален как никогда, ведь украинские воины каждый день, каждый час, ежеминутно защищают нашу землю от вражеского войска РФ, отражая атаки и проводя наступательные операции для освобождения территорий.
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