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Несмотря на потери РФ не оставляет попыток захватить Бахмут любой ценой, - Сырский

23 мартa, 2023 четверг
08:56
война с Россией

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что РФ любой ценой стремится захватить Бахмут, однако ВСУ смогут воспользоваться потерями РФ

Об этом сообщили в телеграмм-канале Министерства обороны Украины.

Александр Сырский утвердил, что РФ не оставляет надежд любой ценой захватить город Бахмут на Донетчине: несмотря на потери живой силы и техники.

"Основными силами РФ на этом направлении являются представители ПИК "Вагнер". Не жалея ничего, они теряют значительные силы и выдыхаются. Совсем скоро мы воспользуемся этим случаем, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском", - подчеркнул. командующий Сухопутными войсками.

военные силы Украины
Донетчина
Бахмут
Вагнергейт
наступление ВСУ
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