Несмотря на потери РФ не оставляет попыток захватить Бахмут любой ценой, - Сырский
Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что РФ любой ценой стремится захватить Бахмут, однако ВСУ смогут воспользоваться потерями РФ
Об этом сообщили в телеграмм-канале Министерства обороны Украины.
Александр Сырский утвердил, что РФ не оставляет надежд любой ценой захватить город Бахмут на Донетчине: несмотря на потери живой силы и техники.
"Основными силами РФ на этом направлении являются представители ПИК "Вагнер". Не жалея ничего, они теряют значительные силы и выдыхаются. Совсем скоро мы воспользуемся этим случаем, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском", - подчеркнул. командующий Сухопутными войсками.
- Напомним, в минувший день президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область посетил передовые позиции украинских воинов на Бахмутском направлении и наградил защитников .
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