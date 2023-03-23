Несмотря на потери РФ не оставляет попыток захватить Бахмут любой ценой, - Сырский

Об этом сообщили в телеграмм-канале Министерства обороны Украины.

Александр Сырский утвердил, что РФ не оставляет надежд любой ценой захватить город Бахмут на Донетчине: несмотря на потери живой силы и техники.

"Основными силами РФ на этом направлении являются представители ПИК "Вагнер". Не жалея ничего, они теряют значительные силы и выдыхаются. Совсем скоро мы воспользуемся этим случаем, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском", - подчеркнул. командующий Сухопутными войсками.