Несмотря на постоянное производство, в РФ не способны компенсировать израсходованный ракетный потенциал, - представитель ГУР Юсов
Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов рассказал, что Россия, продолжая производство и наращивая ракетное вооружение, не способна компенсировать уже израсходованный ракетный потенциал.
Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу "Эспрессо"
"Если мы вспомним количество ракет, которые использовались в одном ударе и интервалы между ними в начале вторжения и то, что происходит сегодня, то это не соразмерные вещи. Россияне, даже продолжая производство и наращивая определенным образом ракетное вооружение, не способны компенсировать уже израсходованный ракетный потенциал. Да, производство продолжается. Но, если мы говорим о производстве, то это может касаться даже таких простых вещей, как подшипники, которые просто в России трудно найти», - пояснил Юсов.
Представитель ГУР МО подчеркнул, что санкционное давление на РФ должно усиливаться.
"Россияне обходят западные санкции разными способами. Есть просто черная контрабанда. Есть огромная серая история. Ряд страны, которые, например, не присоединились к санкциям Европейского Союза и Соединенных Штатов против России, могут закупать определенные товары двойного назначения или товары, в которых содержатся интересные для российского ВПК элементы. Формально даже заказчиком выступают неофициальные, негосударственные структуры, но мы все понимаем, для чего это используется. Есть необходимость усиливать санкционную политику и санкционное давление, чтобы в результате стиральные машины, утюги или телевизоры не использовали для того, чтобы их потрошить, вынимать оттуда чипы и микросхемы", - рассказал Юсов.
- 18 июля руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что во сбитом ночью над Николаевом дроне были найдены детали из стран Запада и Азии.
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