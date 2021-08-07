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Несмотря на пандемию COVID-19, толпа в Почаеве обцеловала руки Онуфрию
Предстоятель Православной Церкви Московского патриархата в Украине митрополит Онуфрий давал сотням людей целовать свои руки, несмотря на соответствующие правительственные антикоронавирусные предписания и запреты
Это имело место 5 августа 2021 в Почаеве, передает Еспресо.TV .
Видео опубликовал пророссийский ресурс "Союз православных журналистов".
На нем видно, как Онуфрий с охранниками идет в "человеческом коридоре" и подходит то к одной стороне, то к другой. Причем он не стесняется давать целовать свои руки, зная, что пандемия коронавируса еще не преодолена, в Украине и от нее умерло много людей.
Такие благословения Онуфрия вызвали большие скопления людей в тесном "человеческом коридоре" с верующих РПЦвУ, ведь каждый хотел дотянуться до руки главы Моспатриархату в Украине.
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"До сих пор непонятно, зачем так подвергать риску жизни других людей, если можно было последовать примеру епископа УПЦ МП, который шел впереди Онуфрия. Тот оказался умнее, в плане соблюдения норм карантина, ведь раздавал верным Моспатриархата "воздушные" благословение, а не протягивал свои руки на целование. Хотя есть вероятность, что это было сделано из уважения к Онуфрию, а не из-за карантинных рекомендаций ", - отмечает по этому поводу Духовный фронт Украины.
На саму службу пришли многие пожилых женщин, которые теснились в закрытом помещении храма и были без масок, несмотря на то, что именно они входят в группу риска и уязвимы к коронавирусу по сравнению с младшими людьми.
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