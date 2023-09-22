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Несмотря на падение в среду, стоимость нефти Brent выросла до $93,9 за баррель

22 сентября, 2023 пятница
09:47
Экономика

В пятницу, 22 сентября, цены на нефть растут, несмотря на небольшое снижение во время сессий в среду и четверг

Об этом сообщает Enkorr.

На лондонской бирже ICE Futures стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent по состоянию на 8:15 по киевскому времени в пятницу достигает $93,86 за баррель. Это на $0,56 (0,6%) больше по сравнению с ценой закрытия предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов снизилась на $0,23 (0,3%) до $93,3 за баррель.

Между тем фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли к этому времени на $0,71 (0,79%), достигая $90,34 за баррель. По результатам предыдущего торгового дня стоимость этих контрактов снизилась на $0,03 (менее 0,1%), до $89,63 за баррель.

Третья сессия подряд завершилась в минусе, хотя в четверг цены прыгнули в течение дня из-за новостей о том, что российское правительство ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного горючего.

РФ, являющаяся одним из крупнейших мировых поставщиков дизельного топлива, вероятно, усугубит его дефицит на мировом рынке, отмечает Marlet Watch.

Нефтяной рынок на этой неделе был под давлением сигналов Федеральной резервной системы (ФРС), а также страха перед ухудшением экономической ситуации в США и вследствие этого снижением спроса на нефть.

"Устойчивое ралли на нефтяном рынке, наблюдавшееся в последние несколько недель, устало, однако вчерашние колебания цен показали, что фаза консолидации может оказаться непростой. Vanda Insights Вандана Хари.

Что предшествовало

30 августа стоимость нефти продолжала расти после того, как отраслевые данные показали значительное сокращение запасов в США, крупнейшем потребителе топлива в мире, а также из-за урагана в Мексиканском заливе, который держал инвесторов в напряжении.

После резкого скачка цен накануне, утром 1 сентября мировые цены на нефть продолжили умеренно расти.

Цены на нефть ослабли в четверг, 7 сентября, поскольку опасения по поводу спроса из-за сезонного замедления зимой и неопределенных экономических перспектив для Китая, а ожидания сокращения поставок от Саудовской Аравии и России не смогли поддержать цены.

11 сентября нефть снизилась в цене после того, как Саудовская Аравия и Россия продлили добровольные ограничения добычи, поднявшие цены до рекордных уровней за последние 10 месяцев.

По состоянию на 14 сентября ноябрьские контракты на нефть Brent на бирже ICE Futures в Лондоне росли на $0,46 (на 0,5%), достигая $92,34 за баррель.

В понедельник, 18 сентября, цены на нефть продолжили расти после того, как на прошлой неделе они показали сильный рост. По итогам недели стоимость Brent увеличилась на 3,6%, а WTI – на 3,7%.

19 сентября нефть дорожала четвертый день подряд, поскольку низкий уровень добычи сланцевой нефти в США повлек за собой дальнейшие ограничения предложения на рынке. Это произошло на фоне продолжающегося снижения добычи Саудовской Аравией и Россией.

По состоянию на среду, 20 сентября, цены на нефть продолжили падать после того, как они поднимались накануне. Вероятно, это связано с заседанием резервной системы США.

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