Несмотря на обстрелы: Порошенко с командой привез в Херсон более ста тонн помощи – воду, продовольствие, лодки, генераторы, насосы и корм для животных

Горожане говорят: пока добиться системной помощи от власти трудно, эвакуированные вынуждены ходить по разным кабинетам, но и это не помогает.

"Нас задело, у нас дом. Мы беженцы, бездомные. У нас затопило квартиру на острове и два дома в Приозерном. Мы живем сейчас у друзей. Неспокойно в Херсоне, а там где мы жили в Приозерном, там еще каждый день обстреливают. Эта вода, а они бьют по воде", – рассказывает местная жительница.

"Никаких выплат мы не получаем, ничего. Сегодня мы с мужем набрались терпения и начали ходить по кабинетам. Мы стояли в трех очередях, нас футболят из кабинета в кабинет, ничего мы не добились и хочется просто плюнуть на все и этим не заниматься", – жалуется женщина.

Вся надежда – на волонтерскую и благотворительную помощь, которая в эти дни начала поступать в регион. Люди везут все, что может пригодиться пострадавшим от большой воды, а также средства спасения и корма для животных, которых удается вытащить из затопленных мест.

Петр Порошенко с командой волонтеров ОО "Справа Громад" оперативно организовал крупную партию гуманитарного груза. Присоединились и компания "Рошен", и активисты "Солидарной Молодежи". Гуманитарный конвой выехал из Киева в 5 утра, чтобы уже в полдень добраться до Херсона.

В Херсон доставили прежде всего питьевую воду – ее отсутствие одна из самых больших угроз для региона. Порошенко говорит: удалось организовать доставку первых 140 тонн воды, которую привезли в больших емкостях и раздадут людям. В частности, развезут в пострадавшие от затопления села.

"140 тонн воды в ближайшее время должны прибыть в Херсон. Это – первая фура. Это совместная организация "Рошена" и благотворительного Фонда. Каждый бак – это тысяча литров. Сейчас они завозятся на склады в Херсоне. Из таких баков мы перекачиваем воду по бутылкам. Наш волонтерский хаб во главе с Оксаной Погомий раздает", – рассказал Порошенко на въезде в город.

Также в Херсон привезли лодки с двигателями, генераторы и мотопомпы, резиновые сапоги и комбинезоны – это спасателям, которые продолжают вытаскивать людей из затопленных домов.

Помощь собирали по всей стране, рассказывает пятый Президент: "сегодня здесь есть "заброды" из Ривне, сапоги из Черновцов, двигатели и мотопомпы из Днепропетровской области. Лодки отдали их владельцы для спасателей".

Отдельная позиция – спасение животных. Для зоозащитников, которые заботятся о котах, собаках и других четырелапых, передают корм и клетки-переноски. Порошенко рассказывает: купить корм было непросто, зоомагазины разметают, чтобы помочь Херсонщине.

Один из обстрелов россиян начинается прямо при разгрузке помощи. Как написала народная депутат Виктория Сюмар, в районе Корабелов попали под обстрел вместе с иностранными журналистами, которые там работают постоянно.

Порошенко отмечает: несмотря на обстрелы, добровольцы везут гуманитарку на юг в пострадавшие районы. "Я очень благодарю всех, кто сегодня помогает Херсону. Сегодня Херсон нуждается в нашей помощи. К сожалению, во время эвакуации происходят обстрелы. Но такие смелые люди не боятся завозить воду, продукты и другую помощь. Мы считаем, что это – героические поступки людей, ставших добровольцами".

Порошенко рассказывает: фуры с помощью разгрузятся на волонтерских складах и вернутся в Киев за новой партией гуманитарки. "Преступление россиян – это преступление планетарного масштаба. По результатам его можно сравнить с Чернобыльской катастрофой или применением тактического ядерного оружия. И все пути ведут в столицу империи зла, в Россию. Но мы победим – и здесь, в Херсоне, это чувствуется по-особому". . Россия сюда никогда не вернется", – отмечает Порошенко.