Несмотря на обстрелы гуманитарных коридоров, из Луганщины 8 апреля эвакуировали более 1500 человек, - Гайдай
8 апреля из ряда насленных пунктов Луганщины вывезли более 1500 жителей, из Попасной эвакуация невозможна из-за обстрелов
Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Из Луганщины удалось эвакуировать более 1500 человек! Вместе с Патрульной полицией, религиозной организацией и волонтерами смогли вывезти 155 человек из Кременной, наконец удалось эвакуировать людей из Горной общины - 640 жителей уже направляются в безопасные города, так же успех в Рубежном - 30 человек едут в Днепр, 217 северодончан, 465 лисичан", - заметил он.
По словам Сергея Гайдая, из-за мощных обстрелов невозможна эвакуация из Попасной. Во время эвакуации людей россияне не соблюдали режим "тишины".
Для людей, оставшихся в Луганской области, завезли несколько тонн гуманитарной помощи: еду, лекарства, средства гигиены. Патрульная полиция уже развозит их по бомбоубежищам.
"Позаботьтесь о собственной безопасности! Если решите ехать - автобусы утром будут на своих местах", - подчеркнул глава ОВА.
Он также выразил соболезнования Донецкой области в результате обстрела вокзала в Краматорске.
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