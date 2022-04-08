Несмотря на обстрелы гуманитарных коридоров, из Луганщины 8 апреля эвакуировали более 1500 человек, - Гайдай

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



"Из Луганщины удалось эвакуировать более 1500 человек! Вместе с Патрульной полицией, религиозной организацией и волонтерами смогли вывезти 155 человек из Кременной, наконец удалось эвакуировать людей из Горной общины - 640 жителей уже направляются в безопасные города, так же успех в Рубежном - 30 человек едут в Днепр, 217 северодончан, 465 лисичан", - заметил он.



По словам Сергея Гайдая, из-за мощных обстрелов невозможна эвакуация из Попасной. Во время эвакуации людей россияне не соблюдали режим "тишины".



Для людей, оставшихся в Луганской области, завезли несколько тонн гуманитарной помощи: еду, лекарства, средства гигиены. Патрульная полиция уже развозит их по бомбоубежищам.



"Позаботьтесь о собственной безопасности! Если решите ехать - автобусы утром будут на своих местах", - подчеркнул глава ОВА.



Он также выразил соболезнования Донецкой области в результате обстрела вокзала в Краматорске.

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