Несмотря на нехватку оружия и откровенный саботаж со стороны западных партнеров, контрнаступление ВСУ продолжается, - военный эксперт Снегирев
Несмотря на нехватку оружия и откровенный саботаж со стороны западных партнеров по предоставлению украинским военным средств поражения и самолетов, контрнаступление ВСУ продолжается
Об этом в эфире телеканала "Еспресо" заявил Дмитрий Снегирев, военный эксперт, сопредседатель ГИ "Правое Дело".
Комментируя статью американской газеты The Washington Post, где было отмечено , что ситуацию на фронте в США оценивают как "чрезвычайно сложную", признаваясь, что недооценивали интенсивность боев, Снегирев призвал верить Генштабу ВСУ и не забывать, что контрнаступление ВСУ длится всего месяц.
"По состоянию на 23 июля деоккупированной территории больше, чем россияне успели захватить за так называемый зимне-весенний период. Я еще раз напомню: украинское контрнаступление длится всего месяц. И то при условии отсутствия господства в воздухе, нам не предоставили F-16, нам не дали инженерной техники разминирования, вернее, дали, но 15% от необходимого ЗСУ", - сказал он.
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Кроме того, он добавил, что у украинских военных нет систем радиоэлектронной борьбы, в то время как у российской армии есть современные разработки дистанционного разминирования.
"То есть мы используем тактику Второй мировой войны, когда на Запорожском направлении, где глубина минирования достигает от 6 до 15 км и это по данным британской разведки, украинские саперы ночью разминируют, фактически руками, минные поля и в это время россияне с использованием своей современной разработки дистанционного разминирования. закидывают нам новые минные поля за спины саперных подразделений", - отмечает Снєгирьов.
Военный эксперт отметил, что армия РФ подготовила до 4 линий сплошной обороны, плюс минные поля, прикрытые средствами поражения ствольной реактивной артиллерии, штурмовой авиацией, вертолетами Ка-52, которые могут работать с расстояния 8-10 км.
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"В то время, как западные средства ПВО малого радиуса действия, которые нам передали в надежде, что они решат вопрос прикрытия и, соответственно, наступления украинских войск, могут работать на расстоянии 5 км максимально. Но я подчеркиваю - контрнаступление не прекращалось ни на минуту, оно продолжается", - добавил он.
Дмитрий Снегирев подчеркнул, что, несмотря на нехватку оружия и откровенный саботаж со стороны западных партнеров Украины относительно предоставления средств поражения и, в первую очередь, самолетов - контрнаступление ВСУ продолжается.
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 241 960 военных. 23 июля на 5 направлениях фронта произошло около 40 боевых столкновений между Силами обороны Украины и вражеским войском.
- 23 июля в Минобороны Великобритании сообщили, что подразделения российских войск в Украине, вероятно, пытаются создать буферную зону вокруг Луганской области . Для этого они прилагают усилия, чтобы продвинуться назад к реке Оскол
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