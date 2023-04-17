Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, новость о переназначении командующего воздушно-десантными войсками России Михаила Теплинского свидетельствует о том, что министерство обороны России стремится сотрудничать с группой Вагнера, чтобы завершить захват Бахмута, несмотря на очевидную напряженность в отношениях между Пригожиным и руководством минобороны.

Пригожин снизил свои откровенные нападки на министерство обороны в последние дни, заметили эксперты.

В свою очередь, российские военные блогеры сообщают, что силы Вагнера используют танки Т-90 в Бахмуте, что свидетельствует о том, что российское руководство выделило ЧВК более современные средства для захвата города.

"Таким образом, повторное назначение Теплинского, вероятно, также попытка российского минобороны лучше отнестись к сотрудничеству с Вагнером для завершения задачи взятия Бахмута", - говорится в отчете Института.

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Однако российское военное командование, похоже, все больше перекладывает ответственность за наступательные операции в Украине на воздушно-десантные войска России.

Аналитики отметили: маловероятно, что Теплинскому удастся восстановить предыдущий статус ЧВК как элитного подразделения из-за значительных потерь в Украине.

"Масштабные потери ранее элитных подразделений, которые сейчас доукомплектовываются плохо обученным мобилизованным персоналом, вероятно, окажут долгосрочное влияние на боеспособность этих подразделений, и замена одного командира вряд ли сможет решить проблему", – говорится в отчете.

ISW предполагает, что ЧВК Вагнера пытается заставить мобилизованных российских военнослужащих подписать контракты с Вагнером, возможно пытаясь компенсировать потери в Украине.

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Примером является то, что мобилизованные военнослужащие из Московской и Ивановской областей РФ в публичной жалобе, опубликованной 16 апреля, утверждают, что группа Вагнера заставила 170 мобилизованных подписать контракты с ней.

Ранее российские источники утверждали, что 100 мобилизованных в Луганской области пропали без вести после того, как отказались подписать контракт с вагнеровцами. Опубликованные позже кадры с геолокацией показывают, как боевики Пригожина задерживают мобилизованных в Кадиевке, прежде чем доставить их на подготовку.

"Министерство обороны (МО) России может позволить мобилизованному персоналу выполнять свои служебные обязанности, подписав контракты с группой Вагнера, хотя статус мобилизованного персонала, первоначально закрепленного за обычными российскими частями, подписавшими контракты с Вагнером, неясен", - добавляют эксперты.