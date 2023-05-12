Несмотря на наличие оружия у захватчиков, ВСУ на этой неделе не потеряли ни одной позиции в Бахмуте и нанесли большие потери РФ, - Маляр
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что за эту неделю Вооруженные силы Украины не потеряли ни одной позиции в Бахмуте и нанесли большие потери российской армии
Об этом она сообщила в telegram-канале.
"В течение недели в российских телеграмм-каналах и СМИ ведущей темой оставался Бахмут и события, связанные с ним. Анализ сообщений показывает, что для врага этот город имеет важное значение. Почти сакральный", - отметила она в сообщении.
Она также сообщила, что российские оккупанты рассказывают об "успехе" и придумывает сюжет об украинском военном командовании, когда освещает информацию о боях в Бахмуте.
"Вместе с тем враг дает ложную информацию о нехватке оружия, чем вероятно преследует цель оправдать реальную ситуацию", - отметила Маляр.
Читайте также: ISW: РФ "в значительной степени" отказалась от идеи окружить украинские силы в Бахмуте
В реальности же, несмотря на наличие оружия, ситуация была такова:
- врагу не удалось реализовать свои планы;
- враг понес потери живой силы;
- наши защитники продвинулись на Бахмутском направлении вперед на 2 км;
- ни одной позиции в Бахмуте на этой неделе мы не потеряли.
Напомним, больше всех в России на нехватку боеприпасов сетует глава ПИК Вагнера Евгений Пригожин, который по мнению экспертов, таким образом пытается оправдать неспособность захватить Бахмут. В украинском Минобороны считают : "Любая информация военного характера во время войны - это оружие. Ею воюют, а не информируют. Так что враг просто вводит нас в заблуждение в своих военных целях".
- 10 мая командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский подтвердил информацию, которую предварительно сообщали военные командиры, что на Бахмутском направлении Силы обороны Украины заставили российских террористов отступить на дистанцию до 2-х километров.
- А боец 3-го батальона оперативного назначения "Свобода" в составе Нацгвардии Украины Ярослав Лысенко заявил , что в конце мая произойдут важные события на поле боя. Кроме того, он предположил, что с Бахмутского направления может и начаться большое наступление.
- По состоянию на утро 12 мая Генштаб ВСУ отмечал: на Бахмутском направлении противник продолжает наступление , продолжаются бои и в самом городе Бахмут. За прошедшие сутки враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Ступочек. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Бахмут, Белая Гора, Курдюмовка и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Марково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Торецкое, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.32
Покупка 37.32Продажа 37.89
-
EUR
Покупка 40.71Продажа 41.67
- Актуальное
- Важное