Об этом она сообщила в telegram-канале.

"В течение недели в российских телеграмм-каналах и СМИ ведущей темой оставался Бахмут и события, связанные с ним. Анализ сообщений показывает, что для врага этот город имеет важное значение. Почти сакральный", - отметила она в сообщении.

Она также сообщила, что российские оккупанты рассказывают об "успехе" и придумывает сюжет об украинском военном командовании, когда освещает информацию о боях в Бахмуте.

"Вместе с тем враг дает ложную информацию о нехватке оружия, чем вероятно преследует цель оправдать реальную ситуацию", - отметила Маляр.

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В реальности же, несмотря на наличие оружия, ситуация была такова:

врагу не удалось реализовать свои планы;

враг понес потери живой силы;

наши защитники продвинулись на Бахмутском направлении вперед на 2 км;

ни одной позиции в Бахмуте на этой неделе мы не потеряли.

Напомним, больше всех в России на нехватку боеприпасов сетует глава ПИК Вагнера Евгений Пригожин, который по мнению экспертов, таким образом пытается оправдать неспособность захватить Бахмут. В украинском Минобороны считают : "Любая информация военного характера во время войны - это оружие. Ею воюют, а не информируют. Так что враг просто вводит нас в заблуждение в своих военных целях".