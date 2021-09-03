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Несмотря на мораторий: МКИП заявило об угрозе для еще одного исторического здания в Киеве

3 сентября, 2021 пятница
07:25

Вечером 2 сентября к дому Малина, расположенном в центре Киева в историческом ареале, подогнали строительную технику

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики в Facebook.

"Строители загнали технику во двор дома на Тургеневской, 22 (дом Малина). Этот дом не имеет статуса памятника, но находится в историческом ареале, и является важным элементом внешнего вида всего квартала. Как и в случае с усадьбой Барбана, строители загоняют технику на ночь ", - говорится в сообщении.

Там добавили, что специалисты министерства по охране наследия готовы предоставить КГГА всю необходимую консультативную помощь ради спасения дома.

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"Это то, о чем на днях предупреждал МКИП: принятый мораторий на ремонт и реконструкцию зданий XIX-XX века не может быть эффективным механизмом противодействия варварской застройки столицы.
Действовать надо комплексно. Поэтому еще раз призываем КГГА не играть с судьбой исторического Киева и утвердить наконец историко-архитектурный опорный план ", - заявили в ведомстве.

21 июля в Киеве начали разбирать усадьбу XIX века дом Малина. Напротив уже снесли еще одно здание и под угрозой оказался соседний дом Рутковского.

В 2017 году на соседнем участке построили 11-этажный клубный дом Тургенев. В 2019 на участке напротив снесли дом, построенный в 1902 году, там планируют построить восьмиэтажный дом. А соседний дом Рутковского на Тургеневской, 19, 1901 года постройки, в апреле оказался под угрозой сноса. Городская власть уверяет, что здание реставрировать.
 

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Киев
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