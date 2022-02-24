Несмотря на многочисленные атаки: оккупанты не смогли продвинуться вглубь Украины на восточном направлении - генштаб ООС
По состоянию на 20:00 ситуация в Донецком оперативном районе контролируется Объединенными силами, продолжаются обстрелы со стороны российско-оккупационных войск
Об этом сообщает пресс-штаб ООС.
"По состоянию на 20:00 ситуация в Донецком оперативном районе напряженная, но контролируемая Объединенными силами. Продолжаются обстрелы со стороны российско-оккупационных войск. Все военные подразделения оказывают упорное сопротивление российскому нашествию, а украинские воины демонстрируют беспрецедентное мужество и героизм. Объединены силы смогли сорвать кремлевский план скорого наступления", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что, несмотря на многочисленные атаки врага, авиацию, артиллерийские и ракетные удары, а также большое количество бронированной техники, враг не смог продвинуться вглубь Украины на восточном направлении. Украинским военным удалось отразить атаки, отстоять и удержать все ключевые населенные пункты и объекты инфраструктуры.
Штаб ООС добавляет, что на Луганском направлении в течение дня самые ожесточенные бои шли за Счастье, Станицу Луганскую, Лобачево, Беловодск, Старобельск. В боях за Счастье уничтожены два вражеских танка, захвачен танк и один ЗУ-23-2.
В районе оккупированной Сентяновки украинские артиллеристы остановили огнем вражескую смешанную колонну бронированной техники, "Градов" и автомобильной техники.
На Донецком направлении было горячее в районах населенных пунктов Новотроицкое, Новогнатовке, Павлопов и Пищевик.
"По состоянию на сейчас новые попытки прорыва противника не зафиксированы, наблюдается уменьшение огневой активности на некоторых направлениях", - отметили в пресс-службе.
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