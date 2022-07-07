Несмотря на льготы на импорт, сумма таможенных поступлений в июне на 33% больше, чем в мае
Таможенные платежи в июне выросли на треть по сравнению с маем, но составили лишь 32% того, что должно было поступить в мирное время
Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по финансам, таможенной и налоговой политике Ярослав Железняк в телеграм.
По его данным, поступления от таможни в июне составили 12,69 млрд грн, хотя льготы на импорт товаров в прошлом месяце все еще действовали.
"С одной стороны, это уже +33% или на 3,1 млрд больше, чем поступило в мае от таможни... С другой стороны, такое поступление составляет лишь треть (32%) от того, что должно было поступить от таможни в мирное время (план был 34 млрд)", – отметил Железняк.
В целом, по его данным, налоговые и таможенные поступления в бюджет в июне принесли 57,6 млрд грн.
- Напомним, Рада вернула плату за растаможку авто и налогообложение импортных товаров с 1 июля.
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