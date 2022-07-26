Несмотря на кризис, Чехия заполнила газовые хранилища на рекордные 80%
Премьер-министр Чехии Петер Фиала заявил, что на фоне глобального кризиса страна заполнила хранилища природного газа на рекордные 80%
Об этом премьер информирует в твиттере.
"Газовые хранилища заполнены на 80%. Мы на историческом максимуме. Работаем над тем, чтобы как можно лучше подготовиться к зиме", - говорится в сообщении.
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