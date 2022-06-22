Об этом Павлюк заявил в интервью Укринформу .

По его словам, наибольшая угроза для столицы - задача противником ракетных ударов по критических объектах государственного управления, военной и гражданской инфраструктуры.

"У нас есть много примеров. Однако вокруг Киева создана достаточно эффективная и эшелонированная система ПВО, которая в целом способна защитить город от средств воздушного нападения и постоянно совершенствуется. Однако вероятность прорыва зоны ПВО в случае массированного ракетного удара все же существует. Поэтому призываю всех киевлян и гостей столицы не терять бдительность и своевременно реагировать на сигналы воздушной тревоги", - сказал Павлюк.

17 июня советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов рассказал, что в столице есть системы противовоздушной обороны международного образца, оснащенные искусственным интеллектом, которые могут работать на опережение .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb