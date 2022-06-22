Несмотря на эшелонированную систему ПВО, угроза ракетных ударов по Киеву остается, - генерал-лейтенант Павлюк
Командующего группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк заявил, что, несмотря на эшелонированную систему ПВО, угроза ракетных ударов по столице остается
Об этом Павлюк заявил в интервью Укринформу .
По его словам, наибольшая угроза для столицы - задача противником ракетных ударов по критических объектах государственного управления, военной и гражданской инфраструктуры.
"У нас есть много примеров. Однако вокруг Киева создана достаточно эффективная и эшелонированная система ПВО, которая в целом способна защитить город от средств воздушного нападения и постоянно совершенствуется. Однако вероятность прорыва зоны ПВО в случае массированного ракетного удара все же существует. Поэтому призываю всех киевлян и гостей столицы не терять бдительность и своевременно реагировать на сигналы воздушной тревоги", - сказал Павлюк.
- 17 июня советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов рассказал, что в столице есть системы противовоздушной обороны международного образца, оснащенные искусственным интеллектом, которые могут работать на опережение .
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