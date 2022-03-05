Несмотря на договоренности с Красным Крестом, Россия обстреляла Волноваху. Эвакуация сорвана, - Верещук

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, — информирует Эспрессо.TV.

"В 11:45 Российская Федерация начала обстрел города Волноваха с тяжелого вооружения", – заявил Верещук.

По словам министра, российские оккупанты нарушили договоренности даже при посредничестве Красного Креста.

В то же время бои в направлении Мариуполь-Запорожья также делают невозможным движение колонны с эвакуированными мирными жителями.

"Также обращаемся в Российскую Федерацию дать возможность из города Днепра и города Запорожья направить гуманитарные грузы, особенно состоящие из медикаментов: инсулина и так далее, а также пищевых продуктов", — добавила Верещук.

Напомним, Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова заявляла, что во время эвакуации из Волновахи должны были вывезти 15 тыс. человек.

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