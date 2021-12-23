Несмотря на договоренности о полной "тишине": оккупанты стреляли из запрещенных минометов и гранатометов на Донбассе
По состоянию на 17:00 23 декабря в зоне ООС с начала суток со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом сообщает пресс-штаб ООС.
В направлении Шумов оккупант вел огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Золотого-4 противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм. Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате обстрелов оккупантов нет.
- Напомним, в зоне ООС за прошедшие сутки и до 7:00 23 декабря не стреляли. Накануне в ТКГ договорились о прекращении огня.
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