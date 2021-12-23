Несмотря на договоренности о полной "тишине": оккупанты стреляли из запрещенных минометов и гранатометов на Донбассе

Об этом сообщает пресс-штаб ООС.



В направлении Шумов оккупант вел огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.



Вблизи Золотого-4 противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм. Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате обстрелов оккупантов нет.

Напомним, в зоне ООС за прошедшие сутки и до 7:00 23 декабря не стреляли. Накануне в ТКГ договорились о прекращении огня.