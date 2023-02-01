Вероятные направления нового наступления врага

Украина находится в самой активной фазе с РФ, которая начнется через два месяца. Об этом говорит руководство Главного управления разведки, представитель ГУР Андрей Юсов, заявивший 1 февраля о том, что ситуация на фронте тяжелая, но наиболее активные действия будут происходить уже в феврале и марте. Когда мы говорим о тяжелой ситуации на фронте, упоминается Лиманское направление, ситуация вокруг Бахмута и Угледара.







Это те направления, где враг, накопив дополнительную силу, пытается продавливать нашу оборону, несмотря на собственные потери. Это и является признаком текущей ситуации, где пренебрежение потерями и является попыткой противника повлиять на нашу линию обороны и ожидать новых пополнений.





Направление Киева и Севера Украины

Общественный активист, бывший командир взвода батальона "Айдар", глава

Национального антарктического научного центра Евгений Дикий заметил, что мы хорошо помним, как развивались события прошлой весной и враг заходил кадровыми частями, это были контрактники, офицеры. Тогда численное соотношение на некоторых участках, как раз на Севере, составляло двенадцать к одному, не в нашу пользу. Но при том, именно на Севере мы смогли наиболее действенно нанести врагу потери. Поставить его в такое положение, что уже через пять недель с момента вторжения им пришлось совершить "жест доброй воли", то есть бежать из северных областей Украины. А что бы происходило, если бы они попытались реализовать свой лозунг "если надо, повторим"?

Начнём с того, кем бы они это повторяли? Они повторяли бы это свежемобилизованными, прошедшими минимальную подготовку. Им не хватало бы сержантского и офицерского состава, который как-то их структурировал бы и сделал хоть немного похожими на войско. Врагу негде взять новых опытных сержантов и офицеров. Рядовых бойцов можно набрать и по мобилизации, и из тюрем набрать, как сейчас делает Пригожин. Но весь кадровый офицерский состав уже привлечен на фронте, то есть много оттуда не возьмешь. И в резервах уже не осталось.

Итак, гораздо хуже подготовленные солдаты, с худшим снабжением техникой и боеприпасами, чем тогда, заходили бы туда, где их уже ждут. Мы уже сделали выводы с прошлой весны. И ВСУ уже иного качества, чем до начала Большой войны. Судьба этого вражеского контингента была бы определена. Не факт, что этот контингент просуществовал бы даже те пять недель, как прошлой весной. Этот контингент закончился бы очень быстро и начался бы "эффект домино". Когда был бы образцово-показательный разгром где-то там, условно говоря, под Киевом или на Волыни. Где враг строил планы удара по Сарнам с отрезанием Западной Украины от Центральной. Даже вермахт в Сарны не смог зайти в свое время в эти лесо-болотные партизанские края.

Похоже, что россияне трезвее стали оценивать свои возможности и не сделают нам такой подарок, не замахнутся снова на Киев, Харьков. Кажется, у них уже сейчас план максимум, это так называемое большое окружение на левом берегу. То есть это даже удар не на Харьков, а удар мимо Харькова,на Полтавщину и на встречу с Юга на Запорожье. Но чем больше уходит времени, тем больше и этот план становится похож на нереальный.

Героическая оборона Соледара и Бахмута

Евгений Дикий считает, что противнику остается медленное, таким себе асфальтовым катком, проползание на Донбассе. И это действительно для нас самый тяжелый сценарий, потому что россияне показали, что они так реально могут. Враг умеет использовать свой единственный ресурс, который у него сейчас в избытке – это живая сила, которую он не жалеет. Соледар россияне буквально завалили трупами, это не литературный образ, а именно описание ландшафта, который сейчас там есть. Однако вытеснили наших защитников оттуда, взяли Соледар и таким образом поставили под угрозу одну из двух трасс, по которой идет обеспечение Бахмутского гарнизона. Россияне теперь пытаются не в лоб штурмовать Бахмут, как они это делали четыре месяца совершенно без успеха, а делают попытки обойти с другой стороны, через Клищиевку, и, к большому сожалению, добились определенных успехов. Рядом идет вторая трасса, по которой снабжается Бахмутский гарнизон. Если они перерезают обе эти трассы, то тогда придется нам выходить из Бахмута самим, не дожидаясь окружения.

Бывший командир взвода батальона "Айдар" отметил, что в результате таких событий три крупных прифронтовых города станут фронтовыми: Славянск, Краматорск и Константиновка. Другое дело, что держать противника можно очень долго, не меньше Бахмута. Эти города – огромная городская агломерация, которую враг может штурмовать и три года. Это не самый приятный сценарий, еще три города окажутся на линии огня и придется эвакуировать гражданское население. Но это все не более того, потому что ни фронт от этого не обрушивается, ни даже политическая цель россиян - выход на границу Донецкой области - не приближаеся. Судя по всему, у противника стоит политический заказ, чтобы показать, что он в принципе еще способен брать города. А хорошая новость состоит в том, как показал пример Соледара, а сейчас Угледара, что противник способен оказывать мощное давление мобилизованной одноразовой массой одновременно только на одном участке фронта. Обратите внимание, пока враг брал Соледар, он фактически стоял по всей линии фронта и только отражал наши атаки.

Взяли Соледар, остановились и теперь давят на Угледар, то есть у них не хватает ресурса так мощно давить по всему фронту. Они поочередно концентрируются на каком-то одном участке. Этому давлению врага трудно противостоять, особенно в плотной застройке, потому что там идет пехота на пехоту, там нет технического преимущества. Соответственно там людям можно противопоставлять только людей, что означает и потери достаточно значительны не только с той стороны. Хорошо, что противник может продвигаться только локально, а за это время до нас доедет необходимая техника, пройдет волна мобилизации, сформируются новые бригады, резервы. Такое время мы фактически получаем благодаря героизму защитников Соледара, Бахмута, Авдеевской промзоны.