Несмотря на аварийные отключения электроэнергии – тепло и вода в Киеве подаются в штатном режиме
По состоянию на утро 23 декабря в столице тепло и вода подаются в штатном режиме, несмотря на аварийные отключения электроэнергии
Об этом информирует Киевская городская военная администрация .
"Тепло- и водоснабжение подается во все районы столицы в штатном режиме. Положительной динамики удалось достичь путем восстановительных работ в энергосистеме и благодаря более осознанному потреблению электроэнергии жителями города", – рассказал начальник КМВА Сергей Попко.
Сообщается, что на верхних этажах в обесточенных многоэтажках возможно пониженное давление воды.
В настоящее время энергетики продолжают ликвидацию повреждений в энергосистеме столицы, поэтому в Киеве до сих пор действуют аварийные отключения. Жителей столицы просят бережно относиться к свету.
"Не включайте сразу все электроприборы в вашем доме, когда вам подают свет. Мгновенная пиковая нагрузка негативно влияет на сеть. Только экономное потребление приблизит нас к плановым отключениям. Вместе все преодолеем! Верим в Победу", - добавил Попко.
Кроме того, 23 декабря в Киеве и области продолжают применять экстренные отключения электроэнергии, поэтому графики пока не действуют.
- Напомним, ночью 19 декабря враг атаковал Киев и область "шахедами". Силам ПВО удалось сбить 18 беспилотников, однако есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
- Утром 21 декабря в энергосистеме Украины сохранялся значительный дефицит мощностей. Все области получили лимиты потребления электроэнергии, превышение потребления которых приводит к аварийным ограничениям.
- Гендиректор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко сообщил , что на вечер 21 декабря ситуация с поставкой электроэнергии в столице – самая сложная в стране.
- По состоянию на 21 декабря Государственная инспекция энергетического надзора на первом этапе внеплановых проверок облэнерго зафиксировала 193 нарушения при применении графиков отключений электроэнергии.
- По состоянию на 11:00 22 декабря в Украине сохранялся значительный дефицит электроэнергии, из-за чего облэнерго применяли аварийные отключения потребителей во всех областях. Ситуация с энергоснабжением в Киеве оставалась сложной , большинство горожан были без света, действовали аварийные отключения.
- 22 декабря Шмыгаль предположил , что выход из сложнейшего случая блэкаута, по подсчетам украинских энергетиков, может занять от семи до десяти дней.
- С начала полномасштабного вторжения украинские энергетики частично восстановили подачу света на 78% поврежденных армией РФ высоковольтных подстанций.
- Министр энергетики 22 декабря заявил , что Украина стабилизирует энергосистему к лету, если не будет новых обстрелов со стороны России.
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