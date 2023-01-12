Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На Востоке продолжаются тяжелые бои. Война на Бахмутском направлении носит интенсивный, жесткий характер. Враг постоянно пытается совершить штурмовые действия и ведет артиллерийский огонь. Несмотря на то, что враг пытается каждый день наступать и атаковать, украинская оборона стоит крепко, фронт держится", - подчеркнул Ильенко.

Офицер батальона "Свобода" Нацгвардии также добавил, что все подразделения ВСУ выполняют задачи.

"Нет никаких угроз окружений и критических ситуаций. Хотя ситуация, конечно, очень тяжелая. Враг несет огромные потери. Хочу отметить героизм украинских защитников, мужественно исполняющих свой долг. Идет тяжелая позиционная война", - подчеркнул Ильенко.

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