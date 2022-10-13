Об этом сообщает Reuters.

В документе особо отмечается, что Штаты должны выиграть гонки экономических вооружений с Китаем, если они надеются сохранить свое глобальное влияние.

Дэниел Рассел, главный американский дипломат из Восточной Азии при бывшем президенте Бараке Обаме, сказал, что стратегия соответствует заявленным приоритетам президента США Джо Байдена: внутреннему обновлению, укреплению альянсов и демократических институтов, а также балансу между сотрудничеством и конкуренцией. Однако стратегия явно сместилась в сторону чрезмерного акцента на соперничестве с Китаем. По словам Рассела, хотя в документе содержится обещание избегать взгляда на мир исключительно через призму стратегического соперничества, упоминание о соперничестве с Китаем есть в каждом разделе.

Рассел сказал, что документ обязуется создать широчайшую коалицию стран для решения глобальных проблем, но это будет трудно сделать без Китая, и нет никаких указаний на то, как можно обеспечить такое сотрудничество.

В документе нет серьезных изменений и не вводится новых доктрин внешней политики. В нем же подчеркивается мнение, что лидерство США является ключом к преодолению таких глобальных угроз, как изменение климата и рост авторитаризма.

Единственное упоминание в документе Северной Кореи подчеркивает ограниченность возможностей США по сдерживанию ее ядерной и ракетной программ.

Издание отмечает, что презентация стратегии была отложена из-за вторжения России в Украину.

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