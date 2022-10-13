English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Несмотря на агрессию России в Украине, Китай является самой большой угрозой глобальному порядку, - США обнародовали стратегию нацбезопасности

Несмотря на агрессию России в Украине, Китай является самой большой угрозой глобальному порядку, - США обнародовали стратегию нацбезопасности

13 октября, 2022 четверг
05:13
Мир

Белый дом представил стратегию национальной безопасности, согласно которой Китай является самым серьезным вызовом глобальному порядку

Об этом сообщает Reuters.

В документе особо отмечается, что Штаты должны выиграть гонки экономических вооружений с Китаем, если они надеются сохранить свое глобальное влияние.

Дэниел Рассел, главный американский дипломат из Восточной Азии при бывшем президенте Бараке Обаме, сказал, что стратегия соответствует заявленным приоритетам президента США Джо Байдена: внутреннему обновлению, укреплению альянсов и демократических институтов, а также балансу между сотрудничеством и конкуренцией. Однако стратегия явно сместилась в сторону чрезмерного акцента на соперничестве с Китаем. По словам Рассела, хотя в документе содержится обещание избегать взгляда на мир исключительно через призму стратегического соперничества, упоминание о соперничестве с Китаем есть в каждом разделе.

Рассел сказал, что документ обязуется создать широчайшую коалицию стран для решения глобальных проблем, но это будет трудно сделать без Китая, и нет никаких указаний на то, как можно обеспечить такое сотрудничество.

В документе нет серьезных изменений и не вводится новых доктрин внешней политики. В нем же подчеркивается мнение, что лидерство США является ключом к преодолению таких глобальных угроз, как изменение климата и рост авторитаризма.

Единственное упоминание в документе Северной Кореи подчеркивает ограниченность возможностей США по сдерживанию ее ядерной и ракетной программ.

Издание отмечает, что презентация стратегии была отложена из-за вторжения России в Украину.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Экономика
Россия
Китай
США
Читайте также:
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
11 октября, 2022 вторник
Британская разведка объяснила, почему новому командующему "спецоперацией" будет сложно выполнить задачу Кремля
Ярослав Юрчишин
Автор Ярослав Юрчишин
12 октября, 2022 среда
Почему предатели Рабинович и Васильковский до сих пор являются народными депутатами?
Україна - НАТО
Автор
11 октября, 2022 вторник
В разговоре генерала Остина с Шойгу американцы сообщили, что могут сделать с Россией, - Мирослав Чех
Киев
+7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.14
    Покупка 40.14
    Продажа 41.04
  • EUR
    Покупка 38.4
    Продажа 39.71
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
13 октября
04:53
Террор, диверсии, зимний холод и ядерная угроза: названы сценарии действий Путина в войне в Украине, - Politico
04:29
Премьер Польши предположил, что за аварией на нефтепроводе "Дружба" может стоять Кремль
04:04
Обновлено
Враг снова обстрелял Николаев. Разрушен пятиэтажный дом
03:37
На Крымском мосту работает только одна из трех ветвей
03:10
Армения
Совбез Армении: До конца года должны разработать мирное соглашение и установить границу с Азербайджаном
02:45
Британия предоставит Украине еще 18 гаубиц и ракеты для систем ПВО NASAMS
02:18
Зеленский и народ Украины официально номинированы на премию имени Сахарова
01:58
Расстрел россиянами гражданской автоколонны: количество погибших возросло
01:44
МВФ поддерживает инициативу Зеленского о создании постоянного форума по поддержке Украины
01:18
Китай и Турция помогают России обходить санкции, истощающие экономику РФ, - EUObserver
00:52
Путин предложил поставлять газ в Европу через Турцию
00:34
В Винницкой области из неуправляемого самолета успешно катапультировался пилот, сбивший 5 "шахидов" и 2 крылатые ракеты
00:25
Генасамблея ООН
Только 5 стран против. Генассамблея ООН осудила псевдореферендумы РФ в Украине
00:15
"Барселона" и "Интер" сыграли вничью в центральном матче вечера Лиги чемпионов
2022, среда
12 октября
23:46
Обновлено
"Речь идет о десятках миллиардов долларов": Зеленский объявил о создании финансового "Рамштайна"
23:20
Украинцев предупредили, что из-за дронов-камикадзе воздушная тревога может продолжаться дольше
23:06
КСУ
КСУ признал неконституционным ограничение пенсий ВСУ и защитникам Украины из других формирований
22:55
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Вооруженные силы Украины меняют динамику в свою пользу. Колонка Сергея Згурца
22:17
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 12 октября
22:10
Городам следует подготовиться к возможным отключениям водоснабжения, - президент Укрводоканалекологии
21:59
"Наполи" разгромил "Аякс" в Лиге чемпионов
21:47
Руслан Стефанчук
"Думаю, нам удастся": Стефанчук об изгнании РФ из ООН
21:45
Эдуард Соболь
"Брюгге" без Яремчука и Соболя отобрал очки у "Атлетико" в матче Лиги чемпионов
21:39
Ученые из Австралии создали "минимозг" и научили его играть в видеоигру
21:33
"Расказал о военных преступлениях РФ": Шмыгаль встретился с послами G7
21:33
OPINION
Самые пронзительные памятники - свидетели преступлений
20:26
Обновлено
Россияне ударили по центральному рынку Авдеевки Донецкой области: 7 человек погибли, еще 12 пострадали
20:22
Активы Януковича, Курченко, Лебедева и Дерипаски в Украине повторно заблокировали на 10 лет: Зеленский ввел в действие решение СНБО
20:21
OPINION
Россия – совершенно одичавшая карикатура на государство
20:16
Владислав Трубицын
В суд направили дело депутата Киевсовета Трубицына, подозреваемого во взятке на 1,39 млн грн
20:16
Ллойд Остин
Штаты предоставят Украине системы ПВО настолько быстро, насколько это возможно, – глава минобороны США Остин
20:02
На Херсонщине ВСУ освободили уже 75 населенных пунктов
19:55
После участия в войне с Украиной каждый второй россиянин из 3-й гвардейской бригады написал рапорт об увольнении, - Генштаб
19:54
Латвия к 2025 году хочет приобрести у США шесть HIMARS
19:38
Глава МАГАТЭ Гросси после переговоров с Путиным снова прибыл в Киев
19:37
ВСУ отразили наступление россиян в направлении Бахмута. Авиация нанесла 27 ударов, а артиллерия поразила 3 пункта управления оккупантов
19:30
В Офисе президента анонсировали решение о закрытии неба над Украиной по итогам "Рамштайна"
19:29
НАТО солдат
В НАТО прогнозируют "физический ответ", если Россия применит ядерное оружие, - Reuters
19:28
РФ отправила на войну в Украину "молодое пополнение". Мобилизованных снарядили советскими шлемами и автоматами АК-12 ужасного качества
19:16
С начала суток Россия нанесла 3 ракетных и 4 авиаудара по территории Украины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV