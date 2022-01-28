Нескрываемое давление на следствие с целью желаемого для Банковой результата: Ирина Геращенко сообщила о препятствовании активистам возле Апелляционного суда Киева

"Сегодня в Киевском апелляционном суде рассматривают апелляцию относительно меры пресечения лидеру оппозиции Петру Порошенко. Накануне, как пишут СМИ, фракция СН вызвала на ковер Генпрокурора Ирину Венедиктову, чтобы заслушать ее по этому резонансному, на самом деле, политически мотивированному делу. Мы рассматриваем все эти публичные маневры как нескрываемое давление на следствие с требованием желаемого для Банковой результата, желающего ареста Порошенко. Других проблем у инфантилов нет", – отмечает Геращенко.

"Европейская Солидарность" согласно закону еще 26 января подала в КГГА все необходимые заявки на проведение мирной акции, провела всю соответствующую работу с полицией диалога, проинформировала о заявленном количестве участников акции, пообщалась с полицией, которая со вчерашнего дня наярировала нам в штаб", – отметила Ирина Геращенко.

"Сегодня утром наших депутатов и сторонников встретили границы полиции, перекрыты входы в суд, КАМАЗы с Нацгвардией в полной амуниции, с оружием и автозаки. Наша машина с озвучкой заблокирована, людей не пускают на ранее согласованное место проведения акции", - сообщает депутат.

"В очередной раз публично обращаемся к руководству Нацполиции и МВД с требованием не повторять ошибок, в том числе, 19 января 2022 года, когда силовики набросились на палатки с чаем. И если бы не мудрость наших поклонников, это могло бы перерасти в провокацию и драку. Требуем от власти соблюдения законности, в том числе, права украинцев на протест и мирные собрания", – пишет Ирина Геращенко.

"А властям следует сосредоточиться на противодействии Путину, а не ужасающие оппозиции и Порошенко", – убеждена сопредседатель фракции.