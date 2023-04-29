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OPINION

Несколько тезисов о незамеченном визите Кулебы в Ирак

Петр Олещук
29 апреля, 2023 суббота
14:00
Мнение

Визит украинского министра Дмитрия Кулебы в Ирак не вызвал особых упоминаний в СМИ, хотя очевидно, что это государство очень важно для Украины

Хотя бы благодаря своим запасам советского/постсоветского оружия. А также даже оружия украинского производства, которое традиционно покупал Ирак. В то же время, именно относительно оружия заявлений не было. В публичное информационное пространство вышло только заявление о готовности Ирака к посредничеству в переговорах Украины и России.

Я понимаю логику иракцев, ведь с обоими государствами они издавна поддерживают отношения (и покупают оружие), но это уже даже не знаю какой "посредник" по счету. В таком качестве кто только себя не предлагал. Видимо, этот "посреднический зуд" указывает на очевидное направление для украинских внешних коммуникаций, ведь он отражает фундаментальное непонимание многими мировыми игроками того, что происходит в российско-украинской войне.

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Для многих отдаленных географически (и ментально) стран все это только "территориальный спор". Два государства не могут поделить какие-либо территории. Рано или поздно они устанут, и как-то между собой все поделят, а если ты успеешь побыть там посредником, то получишь ряд преференций для себя. Так, по-видимому, рассуждают они.

Да, часть мира до сих пор не желает признавать экзистенциальный для Украины характер войны, ведь они просто не могут понять, что в 21 веке может существовать государство, которое просто хочет уничтожить другое государство. Почему? Потому что считает, что имеет "историческое право" и еще 100 тысяч других вымышленных "аргументов".

Часть мира до сих пор не желает признавать экзистенциальный для Украины характер войны, они просто не могут понять, что в 21 веке может существовать государство, которое просто хочет уничтожить другое государство. Почему? Потому что считает, что имеет на это "историческое право" и еще 100 тысяч других вымышленных "аргументов"

Соответственно, и завершиться все простым "перераспределением" не может. Если упомянуть 2014 год, то там подобная фундаментальная ошибка оценки событий поразила весь мир. Тогда ведущие мировые игроки решили закрыть глаза на агрессию против Украины, ограничившись символическими санкциями. Они фактически отдали Крым Путину "в пожизненное пользование", надеясь на то, что тот "поиграется", и завершит на этом свой экспансионизм. В действительности этот экспансионизм только разгорелся и вылился в величайшую войну в Европе за последние 70 лет.

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Сейчас в мире много разных предложений "переговоров", и не все их инициаторы — это "старые агенты КГБ". Часть просто реально ничего не понимают. Не понимают, что для переговоров (любых) важно, чтобы одна сторона признавала существование другой, а для старых кремлевских шовинистов признать Украину невозможно, потому что это будет означать конец их империалистических чаяний, а значит, и их конец.

Сейчас в мире много разных предложений "переговоров", и не все их инициаторы - это "старые агенты КГБ". Часть – просто реально ничего не понимают

За последние десятилетия "абстрактный пацифизм" превратился в нечто самоценное в мировом политическом сознании. Любое "примирение" – это "хорошо". Даже если ты вообще не понимаешь, что происходило до него, какие это имело причины, которые будут иметь последствия. Но подобный "абстрактный пацифизм" часто сталкивается с конкретными проявлениями людоедской идеологии, с которыми он ничего поделать не может. Ибо людоед не хочет мириться с другими. Он нападает на других не потому, что кого-то неправильно понял, не потому, что на кого-то обижен, не потому, что хочет получить что-то. Он просто хочет жрать людей. И это очевидный факт, который просто следует принять.

Поэтому лучшее "посредничество" сейчас — это посредничество между Украиной и военной помощью.

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Об авторе. Петр Олещук, политолог

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