Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что официальные заявки на поступление в БРИКС подали 23 страны. Наледи Пандор, министр иностранных дел Южной Африки, заявил, что рассматривать потенциальное расширение БРИКС как антизападный шаг будет "крайне неправильно". Однако западные столицы, по всей вероятности, расценят возможное присоединение Ирана, Беларуси и Венесуэлы как шаг к союзникам России и Китая.

В то же время остается маловероятным то, что все 23 страны присоединятся одновременно. Однако, по словам чиновников, они должны знать, почему было принято решение, чтобы в случае предстоящих расширений кандидаты знали приоритетные вопросы.

Ожидается, что на саммите будут согласованы критерии приемки новых членов.

"Если мы расширим БРИКС, чтобы составить такую же долю мирового ВВП, как G7, тогда наш коллективный голос в мире станет сильнее", – сказал один китайский чиновник.

Как пишет Financial Times, Аргентина, Саудовская Аравия и Индонезия претендуют на членство в БРИКСе с 2010 года.

Высокопоставленный дипломат в Бразилиа сказал, что хочет установить четкие условия как основу для любого расширения. Одной из них может быть требование к поступающим присоединиться к Новому банку развития, шанхайскому кредитору, основанному БРИКС.

В то же время, Саудовская Аравия уже ведет переговоры о том, чтобы стать девятым членом многостороннего банка.

Анонимные источники добавили, что общая валюта не стоит в повестке дня, несмотря на растущее возмущение доминированием доллара США среди членов. Вместо более широкого толчка к дедолларизации саммит мог бы сосредоточиться на поиске соглашения о том, что члены БРИКС должны все чаще осуществлять расчеты между собой в своих местных валютах.

Что известно о саммите БРИКС

Он пройдет с 22 по 24 августа. Ожидается, что на саммите будут присутствовать лидеры других членов экономического блока БРИКС – президент Южной Африки Сирилл Рамафоса, лидер Китая Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Лула да Силва и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

В середине апреля в ЮАР отмечали , что ордер на арест президента России Владимира Путина, изданный судом в Гааге, втыкает им палки в колеса накануне саммита БРИКС в августе.

1 мая власти Южно-Африканской Республики неформально предупредили РФ, что будут вынуждены арестовать российского диктатора Путина по ордеру МКС, если он прилетит в страну на саммит БРИКС.

В конце мая в ЮАР заявили , что не будут отменять решений МКС, но предоставят дипломатический иммунитет участникам саммита стран БРИКС в августе.

А 14 июля Сирил Рамафоса говорил , что Путин лично посетит саммит БРИКС. А затем президент ЮАР Рамафоса заявил, что Кремль угрожал ему войной, если Путина арестуют во время саммита БРИКС.

Уже 19 июля стало известно, что Путин отказался лететь на саммит БРИКС в ЮАР из-за того, что его могут там арестовать по требованию МКС. Россию будет физически представлять глава МИД Сергей Лавров. Путин примет участие онлайн. В Госдепе США назвали его "международным изгоем".

Впоследствии стало известно, что лидер Китая Си Цзиньпин лично примет участие во встрече лидеров стран БРИКС в ЮАР.

21 августа CNN писало , что неявка российского диктатора Владимира Путина на саммит БРИКС свидетельствует об изоляции России и сужении горизонтов лидера РФ.