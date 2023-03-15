Об этом пишет Bloomberg .

Мюллер указал, что Польша получила сигналы от других стран, но не назвал их. Он пояснил, что партнеры должны сами объявили о решении в соответствии с процедурами.

"Мы готовы такое решение принять в группе нескольких стран, решившихся на подобный шаг", - добавил представитель правительства.

Издание отмечает, что самолеты МиГ находятся на вооружении Словакии, Болгарии, Хорватии и Румынии.