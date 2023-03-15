Несколько стран готовы предоставить Украине истребители МиГ-29, – представитель правительства Польши
Представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Варшава получила от нескольких стран положительные сигналы относительно передачи Украине истребителей МиГ-29
Об этом пишет Bloomberg .
Мюллер указал, что Польша получила сигналы от других стран, но не назвал их. Он пояснил, что партнеры должны сами объявили о решении в соответствии с процедурами.
"Мы готовы такое решение принять в группе нескольких стран, решившихся на подобный шаг", - добавил представитель правительства.
Издание отмечает, что самолеты МиГ находятся на вооружении Словакии, Болгарии, Хорватии и Румынии.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее сообщил, что Украина может получить польские МиГ-29 в течение 4-6 недель.
- Словакия тоже размышляет о передаче Украине самолетов МиГ , но соответствующее решение еще предстоит принять ее парламенту.
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