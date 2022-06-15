Об этом сообщает Общественное со ссылкой на пресс-секретаря Харьковского городского совета Юрия Сидоренко.

Отмечается, что часть станций Салтовской линии харьковского метрополитена приостановили из-за угрозы российского авиаудара по инфраструктуре подземки.

По имеющимся данным, существует риск того, что армия РФ может ударить по Салтовскому депо.

Несколько дней назад харьковское метро заявило, что по техническим причинам движение поездов на участке от станции "Академика Барабашова" к станции "Героев труда" будет временно приостановлено.

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