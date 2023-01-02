Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"В общем можем сказать, что на сегодняшний день в плену находятся несколько сотен военных медиков, работавших на различных направлениях боевых действий. Наша группа занимается военными медиками, которые были захвачены в Мариуполе на двух крупнейших локациях, завод "Азовсталь" и завод им. Ильича" – рассказал координатор части семей военных медиков в плену.



Андрей Кривцов добавил, что рабочей группе более ста семей ведут поиски своих родных, часть из которых на сегодняшний день уже освобождена из плена.



"Сейчас по нашей группе 37 военных медиков до сих пор остаются в плену. Преимущественно пленные находятся у новообразованных ОРДЛО и на территории РФ, но в большинстве их переводят с одного места на другое. Например, если говорить о женщинах, которых захватили на заводе им. Ильича , то сначала они попали в Оленевку, затем перевезли их в Россию. Те, кого освободили в октябре, успели побывать в трех российских тюрьмах, а именно в Курске, Белгороде и Таганроге", - сообщил Кривцов.

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