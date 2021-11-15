Несколько сотен мигрантов пытались прорваться через белорусско-польскую границу
В понедельник, 15 ноября, несколько сотен мигрантов пытались прорваться через польско-белорусскую границу
Об этом передает полиция Подлясского воеводства Польши.
"Сегодня, около 16:00 (по польскому времени - ред.), несколько сотен человек безуспешно пытались пересечь границу в районе Стажины. Камни летели в десятки полицейских, пограничников и солдат. Один из них повредил шлем, защищавший голову полицейского. Атаку отбили", - говорится в сообщении.
- Напомним, на 15 ноября на белорусско-польской границе находится около 3,5 тыс. мигрантов. Минобороны Польши сообщает, что со стороны Беларуси раздавались выстрелы. Мигранты переместились из временного лагеря в КПП "Кузница".
- Эстония установит 130 км колючей проволоки вдоль границы, чтобы защититься от возможного наплыва мигрантов.
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