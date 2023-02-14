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OPINION

Несколько мифов, мешающих нашей победе

Виктор Шлинчак
14 февраля, 2023 вторник
10:06
Мнение

У нашего общества сложилось, к сожалению, много ошибочных представлений, дезориентирующих миллионы украинцев как в пространстве, так и во времени

Попробую описать самые главные.

Представление первое. Путин проиграл войну. Именно поэтому можно немного расслабиться.

На самом деле Путин все последние месяцы собирал силы, чтобы доказать своему "глубинному народу" и Западу, что даже на поле боя он может еще продвигаться вперед. Да, бросая тысячи зэков под ноги регулярной армии, которая по трупам ежедневно на 100-200 метров ползет вперед. Такое положение вещей говорит, что война может быть долгой и изнурительной, с дополнительными десятками тысяч жертв. К этому нужно готовиться каждому. И наконец готовить экономику, чего, к сожалению, не делается.

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Представление второе. Каждая воздушная тревога и каждая ракета, летящая в сторону наших городов, — это аргументы для Запада нам сразу броситься помогать.

Ошибка в том, что коллективный Запад довольно неоднородно воспринимает наступление России. Где-то поддержка больше, где-то меньше, а где-то российское лобби работает настолько эффективно, что и в обществе начинаются "брожения", не стоит ли это прекратить какими-то уступками России. Нехватка информации, умноженная на дополнительные материальные затраты и недостаток аналитического мышления (да-да, за рубежом тоже не все мыслят геополитическими перспективами), подводят к мнению, что Украина может отдать пару областей — и все успокоится. Мы понимаем, что это миф. Но на Западе это не константа.

Ошибка в том, что коллективный Запад довольно неоднородно воспринимает наступление России. Где-то поддержка больше, где-то меньше, а где-то российское лобби работает настолько эффективно, что и в обществе начинаются "брожения", не стоит ли это прекратить какими-то уступками России

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Поэтому правительства европейских стран постоянно балансируют — с одной стороны, помогая Украине, потому что это хороший имиджевый тренд, с другой — пытаются не слить внутренних украиноскептиков.

Представление третье. Новости о предоставлении западного оружия – это уже почти как факт его поставок.

Этот пункт вообще кринжевый (как сказали бы мои дети). Потому что между обещаниями поставок и самими поставками даже не недели. А долгие, трудные и смертоносные месяцы. Это, впрочем, не означает, что мы не должны благодарить даже за то, что нам дают. Но вспомните все пафосные спичи, которые мы слышали летом, вспомните пафосное подписание ленд-лиза… Мировая политика по-прежнему играет в шоу, тогда как мы просим (требуем, настаиваем, стимулируем) помочь защитить геополитические границы Евросоюза и стран НАТО. Потому что гипотетический проигрыш Украины станет поводом для ползучей аннексии других европейских стран.

Представление четвертое. Украине после войны все будут очень помогать финансово, мы станем новым "Сингапуром" Европы.

Хороший тезис. Мне нравится. Однако этот тезис будет ничтожным при условии, если Россия не проиграет и не начнет платить Украине репарации. При условии, что страна будет в понятной ситуации безопасности. При условии, что Украину будут рассматривать как место развития, а не исключительно как постоянный плацдарм сдерживания.

Ну и, наконец, пятое представление. Оно самое интересное. О внешнем управлении.

Уже много раз слышал высказывания о том, что "лучше бы уже Штаты полностью взяли Украину под свой управленческий контроль, чем мы будем наблюдать постоянное брожение и дерибан во власти".

Мы рано или поздно обязаны продемонстрировать всему миру свою готовность к глобальной модернизации. К демократии, в конце концов

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Этот тезис об инфантильности. А значит, об отсутствии веры в украинское общество. Мы рано или поздно обязаны продемонстрировать всему миру свою готовность к глобальной модернизации. К демократии, в конце концов. Когда суды перестанут управляться из Офиса президента, а таможенники не будут собирать взятки "наверх". Когда свобода слова станет реальным инструментом влияния на власть, а не инструментом борьбы в интересах разных групп или кланов. Когда властная команда поймет, что играть в рейтинги — это не реальное лидерство и ответственность.

Поэтому я все еще верю, что после победы, которую мы сможем определить и принять, у страны все еще есть шансы на тотальную очистку от "щипачей" и приспособленцев, которых мы видим где-то на ключевых ролях.

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Об авторе. Виктор Шлинчак, председатель правления Института мировой политики, руководитель информационного агентства "Главком"

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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