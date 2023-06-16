Несколько кликов: украинцам за границей упростили проверку готовности паспортов
Украинцам за границей стало проще и удобнее проверить статус своих паспортных документов с помощью обновленного сервиса на сайте Государственной миграционной службы
Об этом сообщил в Telegram уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Теперь украинцы, получившие убежище в других странах, смогут быстро и удобно проверить статус своих паспортных документов с помощью обновленного сервиса, позволяющего получить информацию о готовности ваших документов всего за несколько кликов!" – написал Лубинец.
Для проверки готовности документов необходимо перейти на сайт ДМС и ввести все необходимые данные, после чего получить актуальную информацию.
"В случае отказа в оформлении документа лицо узнает о его причине. Для получения более детальных разъяснений лицо может обратиться по месту подачи документов, или же позвонить по номеру указанному на сайте ДМС", - добавил Лубинец.
Обновление сервиса позволяет получить нужную информацию без необходимости личного обращения в заведение по оформлению документов.
Воспользоваться обновленным сервисом проверки состояния оформления документов можно по ссылке.
Ранее правительство Украины упростило процедуру оформления паспортов, в том числе для временно пребывающих за рубежом граждан - отныне ДМС и дипломатические учреждения смогут получать выдержки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.
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