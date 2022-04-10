"Несколько дней и они пойдут в наступление", - Гайдай об угрозе прорыва на Донбассе
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о высокой вероятности попытки российских оккупантов прорвать украинскую оборону на Луганщине и Донбассе
Об этом должностное лицо заявило в интервью "Украинской правде", что вышло сегодня, 10 апреля 2022 года, информирует Еспресо.TV.
"Мы ждем наступления где-то три-четыре дня. Они пока тормозят, потому что не хотят повторения своего дебильного блицкрига, который длится уже так много дней. Они не хотят повторения, поэтому накапливают силы так, чтобы 100% совершить прорыв. Должны были еще вчера-позавчера. Не получилось. Более того, наши их где-то поддавливают, где-то не подпускают. Думаю, несколько дней, и они пойдут в наступление", - отметил Гайдай.
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Также он поделился своим видением того, каким образом рашисты попытаются пойти на прорыв.
"Я думаю, что будет что-то вроде такого: где-то в 3-4 часа утра начнется массированный артобстрел.
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Будут задействованы минометы тяжелых и крупных калибров, артиллерия, авиация, РСЗО, "Град", "Смерч", "Ураган", "Точка-У", "Точка-В". Все, что у них есть, они используют.
Это продлится несколько часов именно на территории Донецкой и Луганской областей, а затем они пойдут в наступление огромным количеством танков, пехоты", - пояснил Сергей Гайдай.
- Напомним, Папа Римский Франциск призвал к Пасхальному перемирию в Украине.
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