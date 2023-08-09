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Несколько часов жизни под угрозой смерти: как работает "стабик" недалеко от Бахмута

9 августа, 2023 среда
12:10
Война с Россией

В репортаже Donbas Frontliner специально для Еспресо.TV – будни стабилизационного пункта на Бахмутском направлении. Для раненых, которых привозят сюда волнами, это первая точка, где они получают медицинскую помощь. Далее их направляют на более длительное лечение в другие города.

– Бегом кого-нибудь! Помогите выгрузить! – по тону, которым зовут снаружи, понятно, что привезли "тяжелого". Его везут по коридору буквально бегом. Остановка сердца. Бледное лицо, запекшаяся кровь из носа.
– Сколько он уже в таком состоянии? – спрашивает врач на бегу. – 5 минут?
- Да нет! Я только 5 минут его вижу!
– Ясно. Значит, не менее 5 минут…

Массаж сердца. Побратимы раненого ждут в коридоре. По лицам стекает пот, в глазах – безмолвное отчаяние от невозможности на что-то повлиять. "Сука… сука… сука…." – бессильно повторяет один из них, словно мантру.

Так выглядят будни стабилизационного пункта на Бахмутском направлении. Раненых привозят волнами – из разных бригад, работающих здесь. Еще минуту назад все палаты, где принимают "300-х", были пустыми, врачи выходили на перекур и запаривали кофе с тортиком, как вот уже паркуются сразу несколько скорых разных бригад. Привозят двух "тяжелых" и двух "легких". Первый, тяжелый, из последних сил молит о воде. Однако воды ему нельзя, ведь есть риск наличия внутренних кровотечений. Над его стабилизацией бригада врачей работает около часа. Около него ставят лампу УФО, ведь при значительной кровопотере человеческое тело перестает держать тепло, есть риск гипотермии.

На фото: медичний пункт на передовій

Вадим, врач-анестезиолог, описывает повреждение: "Открытая черепно-мозговая травма и геморрагический шок 2-3 степени. Мы не можем четко сказать, потому что мы не знаем самого объема кровопотери. Ну, согласно динамике, пульсу, наполнению сосудов мы определили, что это 2-3-я степень. Он получил плазму, кровь, и после этого сразу стабилизировался по гемодинамике".

На фото: поранений в стабпункті

Его коллега, хирург Владимир, добавляет, что это ранение стало следствием действия минно-взрывного устройства: "Поражение от головы до ног, есть раздавленные раны, огнестрельные раны, пневмоторакс и рваная рука, пораженная с переломом, с возможным отхождением магистральных сосудов. Его было сознание несколько снижено, но он был в сознании, когда его принимали".

Стабпункт під Бахмутом

Стабик – это первая точка, где раненые получают медицинскую помощь. После этого их отправляют в госпиталь одного из городов Донетчины, а оттуда уже на более длительное лечение – Днепр, Киев, Харьков, Винница, Львов… За один день здесь проходит сотня раненых, а иногда и больше. "Тяжелым" почти всегда нужна кровь, поэтому важно держать запасы. На календаре воскресенье, но здесь не знают ни выходных, ни обеденных перерывов.

Медик зі стабпункту під Бахмутом

Сосудистый хирург 3-й ОШБр с позывным Корсар говорит: от пробуждения до полной готовности работать с раненым проходит 27 секунд.

На фото: стабпункт під Бахмутом, монітор біля пораненого

..."Мотор" тяжелого "300-го" удается запустить. Кривая кардиограммы прыгает по монитору.

После того, как волна раненых падает, медики быстро и тщательно убирают в кабинетах, перестилают кровати, чтобы все было готово к приезду следующих пациентов.

На фото: одяг поранених в стабпункті під Бахмутом

Корзины наполняются срезанной одеждой, окровавленными термоодеялами и одноразовыми простынями.

Через 10 минут поступает следующая волна.


Автор текста и фото: Елена Максименко

Материал создан в рамках партнерства Еспресо и Donbas Frontliner .

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Donbas Frontliner – независимое репортерское медиа, рассказывающее о войне, развязанной РФ против Украины. В фокусе внимания – события на линии фронта, на недавно освобожденных территориях, в тылу; документирование доказательств и свидетельств очевидцев по поводу военных преступлений России. В 2022 году команда стала победителем Free Media Award 2022; основатель медиа Андрей Дубчак – лауреат премии имени Георгия Гонгадзе в 2023 году. Соцсети Donbas Frontliner.

военные силы Украины
Донетчина
Бахмут
репортаж
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