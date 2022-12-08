Нескольких граждан Украины не пустили в Латвию по подозрению в поддержке агрессии РФ
Служба ГБ Латвии (VDD) не впустила в страну нескольких граждан Украины, поскольку подозревает их в возможной поддержке вооруженной агрессии России против Украины
Об этом сообщает Delfi.
Отмечают, что VDD постоянно получает актуальную информацию, связанную с полномасштабным вторжением России в Украину. Это делается для выявления рисков для безопасности Латвии. Благодаря этой информации спецслужба может предотвратить проникновение сторонников агрессии РФ в страну.
Так, с 24 февраля 2022 года 148 иностранцам отказали во въезде в Латвию на пограничных переходах в связи с угрозой национальной безопасности Латвии. Среди них – 91 гражданин России.
По информации МВД Латвии, которую собрали на прошлой неделе и подали в парламент, около 35 тыс. украинских беженцев обратились за помощью к местному самоуправлению. Большинство из них – женщины и несовершеннолетние. С помощью местного самоуправления уже фактически размещено 11535 беженцев. Разрешение на временное проживание получили более 37 тыс. человек, а трудовые отношения в Латвии установили более 7 тыс. человек.
- 7 декабря стало известно, что в Латвии ввели обязательное посещение занятий по латышскому языку для граждан Украины, работающих в стране, с 1 января 2024 года.
- Также в этот день сообщили, что с 9 декабря в Латвии, Бельгии и Норвегии прекращается действие программы обмена наличной гривны на евро.
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