Несем ответственность за то, чтобы эскалации не произошло, - Шольц об угрозе войны между НАТО и Россией
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна будет избегать эскалации, которая может привести к войне России и Североатлантического альянса
Об этом информирует DW.
На встрече в Марбурге 2 февраля Олаф Шольц назвал войну в Украине "давно задуманным планом для силового расширения территории РФ".
Шольц подчеркнул, что Германия будет прилагать все усилия, чтобы избежать эскалации, которая приведет к войне между Россией и НАТО.
"Война между НАТО и Россией была бы ужасным событием. Мы несем ответственность за то, чтобы такой эскалации не произошло", - сказал канцлер ФРГ.
- 29 января стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц будет в дальнейшем общаться с российским диктатором: требованием для переговоров остается вывод войск РФ из Украины.
- Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что вопрос о возможном предоставлении Украине истребителей пока даже не возникает.
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