Об этом информирует DW.

На встрече в Марбурге 2 февраля Олаф Шольц назвал войну в Украине "давно задуманным планом для силового расширения территории РФ".

Шольц подчеркнул, что Германия будет прилагать все усилия, чтобы избежать эскалации, которая приведет к войне между Россией и НАТО.

"Война между НАТО и Россией была бы ужасным событием. Мы несем ответственность за то, чтобы такой эскалации не произошло", - сказал канцлер ФРГ.