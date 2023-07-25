Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Путинский режим создает параллельный мир - и верят в эту ложь. Они верили, что захватят Киев за три дня, верили. Начали войну против Украины и провалились. Так почему они не могут начать войну против НАТО, провалить эту войну и сесть за стол переговоров? Все может быть", - считает Чалый.

Дипломат добавил, что НАТО должно вмешаться и ответить на террористические действия РФ в Черноморском бассейне.

"После угроз Польше снова встает вопрос силового и военного давления на РФ. Кроме того, хотелось бы услышать, где все эти адские пакеты санкций, где санкции против Росатома, который вывел четвертый энергоблок ЗАЭС в горячую остановку. Это значит, что до катастрофы несколько часов, если они захотят. Американцы договорились, за что мы им благодарны, но они оставили технические возможности для Путина, чтобы устроить теракт на АЭС, которые у него были и до этого. Поэтому сейчас важна силовая инициатива от НАТО. Нам не зерновая инициатива нужна, а соблюдение правил свободного судоходства. Если НАТО и США не способны на силовые методы сдерживания Путина, это удар по ним, а не по нам. Поэтому я думаю, что там найдут средства поставить на место этих военных преступников", - добавил он.

22 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Польша и Литва планируют оккупацию Украины. При этом западные территории Польши он назвал подарком Иосифа Сталина.