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Нерешенные проблемы с Тайванем будут стоить Си Цзиньпину очень дорого, - аналитик из Китая

8 апреля, 2023 суббота
00:41
Мир

Петр Шевченко, аналитик из Китая, аспирант Цзилиньского университета, считает, что Китай хочет стать технологически независимым от Запада, поэтому будет использовать различные рычаги для воссоединения с Тайванем, который имеет очень большую полупроводниковую отрасль

Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

"Китаю нужны полупроводники. Пекин знает, что будет технологический разрыв с США. Если продолжится вовлечение Китая в кооперацию с США в области высокотехнологичных компонентов, то он рано или поздно перегонит в этом Соединенные Штаты. И сейчас мы видим, что США обрубают именно эти высокотехнологичные связи.То есть, это санкции на Huawei (Huawei Technologies Co. Ltd. – китайская компания, одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций – ред.), санкции на американские корпорации, которые экспортируют в Китай оборудование для производства полупроводников. И это небезопасно для США, потому что Китай использует эти полупроводники для своей военной техники», – отметил аспирант Цзилиньского университета.

Петр Шевченко подчеркнул, что Китай сейчас очень заинтересован в том, чтобы стать технологически независимым от Запада.

Китай все еще хочет покупать западные технологии, но ему начинают не давать это делать. Однако Китай знает, что Тайвань имеет очень большую полупроводниковую отрасль. Поэтому Пекин будет использовать разнообразные рычаги, чтобы воссоединиться с Тайванем именно мирным путем. По моему мнению, будут использоваться  экономические рычаги влияния на Тайвань.Что касается силовой военной развязки, учитывая сейчас повышение обороноспособности Тайваня, то такой вариант возможен, но Китай будет максимально пытаться его избежать. Си Цзиньпин говорил, что за время его каденции вопрос Тайваня должен быть решен, то есть, это вопрос его персональной ответственности. Если Си Цзиньпин не сможет решить эту проблематику с Тайванем, то это будет стоить ему очень дорого", - отметил Шевченко.

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Китай
Технологии
Тайвань
США
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