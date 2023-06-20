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OPINION

"Нереформированная Украина" на поле боя защищает спокойствие незыблемых стандартов НАТО

Сергей Таран
20 июня, 2023 вторник
16:00
Мнение

Пока Украина не получит четких временных рамок обретения полноправного членства, в стране будет продолжаться война

И еще о позиции Байдена по ПДЧ. Важно.

Понимаю желание Байдена видеть украинское общество прозрачным и некоррупционным — как того требуют "стандарты НАТО", — и можно даже согласиться, что честный политический разговор - конечно, с соблюдением принципов национального единства - может вернуться в информационное поле.

Но категорически не согласен с самим подходом к Украине: "нет стандартов - нет членства". Пока Украина не получит четких временных рамок обретения полноправного членства, в стране будет продолжаться война. И осуществить какие-либо эффективные реформы и гарантировать полноценную демократию в таких условиях будет, мягко говоря, сложно.

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Решение о членстве в НАТО – прежде всего политическое. Было и есть. Именно поэтому среди членов НАТО есть даже отдельные страны, не всегда разделяющие ценности или консенсусную политику НАТО. Чего точно не скажешь об Украине.

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Чтобы пресечь всякие разговоры о "недореформированности" Украины, официальному Киеву надо, наверное, спросить у наших партнеров, каких конкретно реформ им именно сейчас не хватает? И если ответ будет – безотлагательно их принять консенсусом с оппозицией. Чтобы у западных партнеров не было шанса снова остаться в зоне комфорта и искать повод нам отказать.

Ведь "нереформированная Украина" сейчас на поле боя защищает и покой их незыблемых стандартов.

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Об авторе. Сергей Таран, политолог

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