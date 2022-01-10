Нереалистично ожидать, что переговоры на этой неделе разрешат кризис вокруг Украины, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что переговоры с РФ на этой неделе не могут полностью разрешить европейский кризис безопасности, однако он надеется, что они начнут процесс предотвращения военного конфликта
Об этом Йенс Столтенберг заявил в понедельник, 10 января, во время совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной, сообщает Еспресо.TV.
Глава НАТО подчеркнул, что он приветствует встречу, которая состоится сегодня между представителями США и РФ, а также позже на этой неделе в рамках Совета Россия - НАТО. Тем не менее, он не думает, что можно ожидать, что эти переговоры решат все вопросы вокруг Украины.
По его словам, нереалистично ожидать, что по окончании переговоров на этой неделе кризис европейской безопасности будет разрешен.
"Но я очень надеюсь, что у обеих сторон есть реальное намерение, в том числе с российской стороны - у НАТО оно есть - принять участие в процессе, который может предотвратить новый вооруженный конфликт в Европе, и поэтому мы стремимся достичь соглашения о будущих действиях, процессах и сериях встреч", - подчеркнул Столтенберг.
- Напомним, 12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия - НАТО, посвященное ситуации вокруг Украины.
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