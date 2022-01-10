Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Нереалистично ожидать, что переговоры на этой неделе разрешат кризис вокруг Украины, - Столтенберг

Нереалистично ожидать, что переговоры на этой неделе разрешат кризис вокруг Украины, - Столтенберг

10 января, 2022 понедельник
12:49
Мир Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что переговоры с РФ на этой неделе не могут полностью разрешить европейский кризис безопасности, однако он надеется, что они начнут процесс предотвращения военного конфликта

Об этом Йенс Столтенберг заявил в понедельник, 10 января, во время совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной, сообщает Еспресо.TV.

Глава НАТО подчеркнул, что он приветствует встречу, которая состоится сегодня между представителями США и РФ, а также позже на этой неделе в рамках Совета Россия - НАТО. Тем не менее, он не думает, что можно ожидать, что эти переговоры решат все вопросы вокруг Украины.

По его словам, нереалистично ожидать, что по окончании переговоров на этой неделе кризис европейской безопасности будет разрешен.

"Но я очень надеюсь, что у обеих сторон есть реальное намерение, в том числе с российской стороны - у НАТО оно есть - принять участие в процессе, который может предотвратить новый вооруженный конфликт в Европе, и поэтому мы стремимся достичь соглашения о будущих действиях, процессах и сериях встреч", - подчеркнул Столтенберг.

  • Напомним, 12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия - НАТО, посвященное ситуации вокруг Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

война с Россией
Йенс Столтенберг
НАТО
Читайте также:
коронавірус
9 января, 2022 воскресенье
В Украине одна область снова оказалась в "оранжевой" зоне
Заманбек Тлеулієв
9 января, 2022 воскресенье
Беженец из Казахстана просит Зеленского, чтобы его не преследовали в интересах Назарбаева и Путина
Блінкен Лавров
8 января, 2022 суббота
В МИД России резко отреагировали на заявление Блинкена о военных РФ в Казахстане
Киев
-1
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.37
    Покупка 27.37
    Продажа 27.64
  • EUR
    Покупка 30.83
    Продажа 31.28
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
10 января
14:33
В Великобритании обнаружили скелет огромного "морского дракона"
14:21
Украинцы уже потратили более миллиарда гривен по программе "єПідтримка"
14:19
За прошлый год производство электроэнергии в Украине выросло на 5,2%, при этом экспорт снизился на 26,5%
14:17
В "Дженоа" продолжаются споры о будущем Шевченко: мнения руководства разделились
13:54
Ольга Стефанишина
Стефанишина: обсуждение "гарантий безопасности" должно начаться с вывода российских войск из Украины
13:30
Синоптик Наталья Диденко предупредила о морозах до -18 °C и гололедице
13:28
COVID
Штамм "Омикрон": в Одессе зафиксировали первый случай заражения
13:27
Ломаченко пожаловался, что с ним никто не хочет драться
13:23
"Не защищают от коронавируса": Минздрав призвал прекратить использовать пластиковые прозрачные маски
13:11
В Киеве разоблачили схему фейковой вакцинации
13:01
вакцина
"Тысяча Зеленского": выплату за вакцинацию теперь можно получить на пластиковую карту
12:59
Европейский топ-клуб пожелал забрать украинца Лунина из "Реала"
12:52
Виктор Медведчук
Печерский суд оставил Медведчука под домашним арестом еще на два месяца
12:40
Клуб УПЛ "Рух" выгнал из команды воспитанника "Динамо"
12:25
Минздрав планирует сократить срок действия COVID-сертификатов до девяти месяцев
12:22
Инфографика
В Украине добыли 29,41 млн тонн угля за прошлый год: инфографика
12:20
протесты в Казахстане
В Казахстане заявили о причастности исламских радикалов к нападениям на правительственные здания
11:59
Телескоп Hubble показал шарообразное скопление звезд в созвездии Змееносец
Телескоп Hubble сфотографировал спиральную галактику в созвездии Овен
11:57
Богдан Максименко
У незаконно заключенного оккупантами в Донецке Богдана Максименко ухудшилось состояние здоровья, - омбудсмен
11:54
Элина Свитолина
Свитолина впервые за 5 лет покинула топ-15 лучших теннисисток мира
11:45
В Мьянм бывшего лидера страны Аун Сан Су Чжи приговорили к четырем годам заключения
11:36
Россия угрожает структуре безопасности Европы, - министр обороны Швеции
11:35
В Италии заговорили о будущем Шевченко, украинца могут уволить уже сегодня, - СМИ
11:33
"Дело может быть сфабрикованным и политически мотивированным": Украинский ПЕН требует от Италии освободить режиссера Лавренчука
11:16
Симптомы инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон" появляются через три дня, - исследование
11:03
Часть Великой китайской стены обрушилась в результате землетрясения
10:54
Токаев с Путиным
Во время протестов в Казахстане использовали "майданные технологии", - Путин
10:50
Токаев по поводу протестов в Казахстане: была попытка госпереворота, однако сейчас конституционный порядок в стране возобновлен
10:33
ГСЧС предупреждает о снеголавинной опасности в Карпатах и повышении уровня воды в реках
10:14
Анналена Бербок
Сертификацию "Северного потока - 2" приостановили из-за несоответствия требованиям ЕС, - МИД Германии
10:10
Шабунин о блокировании конкурса в САП: это интерес Коломойского
09:51
Перед переговорами между США и РФ состоится заседание комиссии НАТО - Украина
09:35
ДТП на Черниговщине: в результате столкновения легковушки и микроавтобуса пострадали 11 человек
09:30
Интервью
Бураковский Игорь
"Отиграем годы локдауна": Игорь Бураковский об экономических прогнозах на 2022-й и итоги 2021-го
09:27
Украина просит у Германии оборонное вооружение
09:21
Коронавирус в Украине
Сумщина перешла из "желтой" в "оранжевую" зону карантина
09:08
Золотой глобус
В США обнародовали список победителей кинопремии "Золотой глобус - 2022"
08:53
протесты в Казахстане
В МВД Казахстана заявили о задержании около 8 тыс. человек
08:39
Украину 10 января накроют снег, туман и гололедица
08:25
В Украине за сутки зафиксировали почти 2 тыс. случаев коронавируса, умерли 86 человек
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV