Неравномерное проведение мобилизации в России влечет за собой социальные разломы, – ISW

Об этом сообщает Институт изучения войны ( ISW ).

По данным ISW, неравномерное проведение частичной мобилизации президентом России Владимиром Путиным влечет за собой социальные разломы, подталкивающие российское информационное пространство к дальнейшей маргинализации общин этнических меньшинств.

Между тем, Беларусь продолжает предоставлять свою территорию и воздушное пространство для поддержки российского вторжения в Украину, но остается очень маловероятным, что она вступит в войну на стороне России.

Также институт отмечает, что российские войска провели ограниченную наземную атаку на севере Харьковской области 18 октября, что, похоже, свидетельствует, что российские войска могут сохранять территориальные претензии в Харьковской области, несмотря на массовые потери во время недавних украинских контрнаступлений.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан считает, что российская военная инфраструктура оказалась не готова, чтобы работать с большим количеством мобилизованных людей.

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