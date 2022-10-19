Неравномерное проведение мобилизации в России влечет за собой социальные разломы, – ISW
Проведение частичной мобилизации президентом России Владимиром Путиным влечет за собой социальные разломы
Об этом сообщает Институт изучения войны ( ISW ).
По данным ISW, неравномерное проведение частичной мобилизации президентом России Владимиром Путиным влечет за собой социальные разломы, подталкивающие российское информационное пространство к дальнейшей маргинализации общин этнических меньшинств.
Между тем, Беларусь продолжает предоставлять свою территорию и воздушное пространство для поддержки российского вторжения в Украину, но остается очень маловероятным, что она вступит в войну на стороне России.
Также институт отмечает, что российские войска провели ограниченную наземную атаку на севере Харьковской области 18 октября, что, похоже, свидетельствует, что российские войска могут сохранять территориальные претензии в Харьковской области, несмотря на массовые потери во время недавних украинских контрнаступлений.
- Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан считает, что российская военная инфраструктура оказалась не готова, чтобы работать с большим количеством мобилизованных людей.
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