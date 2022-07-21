"Непутевые штурмы оккупантов снова провалились": ВСУ отразили наступление россиян на трех направлениях
Защитники Украины отразили наступление армии РФ на Харьковском, Краматорском и Бахмутском направлениях. Оккупанты в очередной раз пытались захватить Углегорскую ТЭС, однако успеха не имели
Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ.
На Северском направлении враг продолжает обстрелы позиций украинских войск в Сумской области и ведет воздушную разведку.
На Харьковском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Верхнего Салтова и Ртищевки. Россияне обстреляли из артиллерии населённые пункты Харьковской области. Оккупанты попытались штурмовыми действиями продвинуться в направлении Большие Проходы - Питомник, но ВСУ остановили штурм. Также враг провел разведку беспилотным летательным аппаратом возле Слатино, Рубежного, Замуловки и Дементиевки.
На Славянском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и провел воздушную разведку недалеко от Дмитровки и Вернополья.
На Краматорском направлении враг нанес авиационные удары. Вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня действовал возле Раздоловки и Григоровки. Украинские воины отразили штурмовые действия оккупантов в направлении Лисичанский НПЗ – Ивано-Дарьевка. Враг понес потери и отошел.
На Бахмутском направлении россияне также нанесли авиационные удары. Артиллерийские обстрелы фиксировались недалеко от Берестового, Веселого, Выемки, Вершины, Новолуганского, Бахмута, Зайцева, Соледара, Раздолевки и Курдюмовки.
По данным Генштаба: "непутевые штурмы кафиров на направлениях Клиново - Вершина, Мироновка - Углегорская ТЭС снова провалились".
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания действий украинских войск враг нанес авиаудары и осуществил артиллерийские обстрелы. Для корректировки огня артиллерии привлек беспилотные летательные аппараты вблизи Щербаков, Малой Токмачки и Белогорья.
В Южнобужском направлении также зафиксировали артиллерийские обстрелы. Оккупанты безуспешно пытались провести контратаку в направлении Сухой Пруд – Андреевка.
В Черноморской и Азовской морских зонах корабельная группировка противника продолжает блокировать гражданское судоходство. Вне пунктов базирования находятся два носителя крылатых ракет.
- С 24 февраля по 21 июля оккупанты потеряли около 38 850 военных, 1704 танка, 859 систем артиллерии и 710 беспилотников.
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