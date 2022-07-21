"Непутевые штурмы оккупантов снова провалились": ВСУ отразили наступление россиян на трех направлениях

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ.

На Северском направлении враг продолжает обстрелы позиций украинских войск в Сумской области и ведет воздушную разведку.

На Харьковском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Верхнего Салтова и Ртищевки. Россияне обстреляли из артиллерии населённые пункты Харьковской области. Оккупанты попытались штурмовыми действиями продвинуться в направлении Большие Проходы - Питомник, но ВСУ остановили штурм. Также враг провел разведку беспилотным летательным аппаратом возле Слатино, Рубежного, Замуловки и Дементиевки.

На Славянском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и провел воздушную разведку недалеко от Дмитровки и Вернополья.

На Краматорском направлении враг нанес авиационные удары. Вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня действовал возле Раздоловки и Григоровки. Украинские воины отразили штурмовые действия оккупантов в направлении Лисичанский НПЗ – Ивано-Дарьевка. Враг понес потери и отошел.

На Бахмутском направлении россияне также нанесли авиационные удары. Артиллерийские обстрелы фиксировались недалеко от Берестового, Веселого, Выемки, Вершины, Новолуганского, Бахмута, Зайцева, Соледара, Раздолевки и Курдюмовки.

По данным Генштаба: "непутевые штурмы кафиров на направлениях Клиново - Вершина, Мироновка - Углегорская ТЭС снова провалились".

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания действий украинских войск враг нанес авиаудары и осуществил артиллерийские обстрелы. Для корректировки огня артиллерии привлек беспилотные летательные аппараты вблизи Щербаков, Малой Токмачки и Белогорья.

В Южнобужском направлении также зафиксировали артиллерийские обстрелы. Оккупанты безуспешно пытались провести контратаку в направлении Сухой Пруд – Андреевка.

В Черноморской и Азовской морских зонах корабельная группировка противника продолжает блокировать гражданское судоходство. Вне пунктов базирования находятся два носителя крылатых ракет.

С 24 февраля по 21 июля оккупанты потеряли около 38 850 военных, 1704 танка, 859 систем артиллерии и 710 беспилотников.

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