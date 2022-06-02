"Нептуны" и "гарпуны" вместе с системой освещения подводной и надводной обстановки смогут топить корабли РФ на любых расстояниях, – полковник Костенко

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".



Роман Костенко отметил, что необходим комплексный подход по преодолению угрозы со стороны Черного моря, где господствующее положение занимают российские катера и крейсеры.



"Важны две вещи – это система освещения подводной и надводной обстановки и ракеты, которые могут поражать на необходимом расстоянии вражеские корабли, а также системы сопровождения наших ракет, то есть прицеливание", - отметил полковник.



Костенко отметил, что такой комплекс построить будет довольно тяжело и вопрос, как сейчас это сделать.



"Мы знаем, что эти системы есть у Турции, Болгарии и Румынии и нужно, чтобы они нам в этом помогали. Я еще до войны предлагал создать единую систему освещения, условный союз, чтобы делиться информацией и предоставлять ее каждый из своего сектора. Сделаем одну замкнутую систему и каждый будет видеть, что происходит, потому что враг по факту один. Те страны, что входят в НАТО, Украина как ассоциированный член, и цель одна – не допустить царствования РФ в Черном море", - пояснил полковник СБУ.

Читайте также: Ракеты NSM и "Гарпун" вместе с украинским "Нептуном" ускорят приближение победы. Колонка Сергея Згурца



Роман Костенко добавил, что мы не можем без такой системы освещения далеко видеть, и россияне это знают, поэтому отводят свои корабли, но их калибры позволяют поражать наши объекты.



"Системы противокорабельных ракет у нас есть - "нептуны" и "гарпуны". Конечно для того, чтобы "нептун" полетел, нам нужно знать местонахождение цели. Соответственно, система освещения дает координаты нахождения кораблей и мы запускаем противокорабельные ракеты в тот район, где срабатывают головки самонаведения и поражают цели. По факту, все просто, но в нюансах нужно разбираться", – подчеркнул полковник.



Роман Костенко подытожил, что у нас есть свои "нептуны", нам уже передали "гарпуны" , поэтому сейчас задача запустить систему освещения или, чтобы нас ею снабдили, и в принципе, корабли РФ мы можем топить на любых расстояниях в Черном море . Потому что " нептун " и "гарпун" позволяют до 300 км преодолевать расстояния и поражать вражеские цели. Это все реально и можно сделать, но в условиях войны для реализации требуется помощь партнеров. А самим построить такую систему будет достаточно сложно, и на это уйдет много времени.

Ранее в Пентагоне подтвердили, что украинские ракеты "Нептун" 14 апреля поразили российский военный корабль "Москва" перед тем, как он затонул.

28 мая представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук проинформировал, что украинские защитники получили американские противокорабельные ракеты Harpoon

Также генерал-майор запаса, главный военный прокурор Украины 2019-2020 гг. Виктор Чумак заверил, что если "Гарпун" будет стоять под Николаевом, то можно будет поражать цели в Севастополе

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb