"Нептуны" и "гарпуны" вместе с системой освещения подводной и надводной обстановки смогут топить корабли РФ на любых расстояниях, – полковник Костенко
Полковник СБУ Роман Костенко уверен, что для преимущества в Черном море нам нужны противокорабельные ракеты и системы освещения, которые есть у Турции, Болгарии и Румынии, поэтому нужно создать условный союз с этими странами, поскольку цель у нас одна – не допустить царствования РФ в Черном море
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
Роман Костенко отметил, что необходим комплексный подход по преодолению угрозы со стороны Черного моря, где господствующее положение занимают российские катера и крейсеры.
"Важны две вещи – это система освещения подводной и надводной обстановки и ракеты, которые могут поражать на необходимом расстоянии вражеские корабли, а также системы сопровождения наших ракет, то есть прицеливание", - отметил полковник.
Костенко отметил, что такой комплекс построить будет довольно тяжело и вопрос, как сейчас это сделать.
"Мы знаем, что эти системы есть у Турции, Болгарии и Румынии и нужно, чтобы они нам в этом помогали. Я еще до войны предлагал создать единую систему освещения, условный союз, чтобы делиться информацией и предоставлять ее каждый из своего сектора. Сделаем одну замкнутую систему и каждый будет видеть, что происходит, потому что враг по факту один. Те страны, что входят в НАТО, Украина как ассоциированный член, и цель одна – не допустить царствования РФ в Черном море", - пояснил полковник СБУ.
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Роман Костенко добавил, что мы не можем без такой системы освещения далеко видеть, и россияне это знают, поэтому отводят свои корабли, но их калибры позволяют поражать наши объекты.
"Системы противокорабельных ракет у нас есть - "нептуны" и "гарпуны". Конечно для того, чтобы "нептун" полетел, нам нужно знать местонахождение цели. Соответственно, система освещения дает координаты нахождения кораблей и мы запускаем противокорабельные ракеты в тот район, где срабатывают головки самонаведения и поражают цели. По факту, все просто, но в нюансах нужно разбираться", – подчеркнул полковник.
Роман Костенко подытожил, что у нас есть свои "нептуны", нам уже передали "гарпуны" , поэтому сейчас задача запустить систему освещения или, чтобы нас ею снабдили, и в принципе, корабли РФ мы можем топить на любых расстояниях в Черном море . Потому что " нептун " и "гарпун" позволяют до 300 км преодолевать расстояния и поражать вражеские цели. Это все реально и можно сделать, но в условиях войны для реализации требуется помощь партнеров. А самим построить такую систему будет достаточно сложно, и на это уйдет много времени.
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