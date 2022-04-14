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"Нептун" – чисто украинское изобретение": Порошенко рассказал, чем сбили крейсер "Москва", и поблагодарил ВСУ

14 апреля, 2022 четверг
14:42
война с Россией

Первые успешные летные испытания крылатой ракеты "Нептун" прошли 30 января 2018 года

Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко поблагодарил ВСУ за ракетное поражение российского крейсера "Москва" и отметил украинскую разработку – комплекс "Нептун". Об этом он написал на своей странице в Facebook .

"Работой наших "Нептунов" доволен. Спасибо Вооруженным силам Украины!" – лаконично написал Порошенко.

В свою очередь известный украинский журналист, бывший узник Кремля, заместитель главы Черкасского областного совета Роман Сущенко добавляет: "Технологии – это пропуск в завтра. Наш лозунг должен быть "Изменись или умри". Украинское изобретение "Нептун" со вчера стало настоящей инновацией. Украинская ракета – не просто техническое решение, это гораздо больше, это способность сделать продукт, который будет иметь многомиллионные коммерческие последствия для всей Украины и серьезные потери для агрессора. Доказано "Москвой". Об этом Сущенко написал на своей странице в Фейсбук.

Кроме того, Сущенко призвал: "Давайте искренне, откровенно и прямо поблагодарим Петра Порошенко и Александра Турчинова за "Нептун". Настоящим государственникам, патриотам и лидерам Украинской нации".

Справка. Р-360 "Нептун" – украинская противокорабельная крылатая ракета. Разработана в киевском конструкторском бюро "Луч" 2014-2019 гг. Ракета предназначена для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн и имеет боевую часть массой 150 кг. Ракета имеет дозвуковую скорость (900 км/ч) и совершает полет на сверхмалых высотах – несколько метров над уровнем моря. Ракета может маневрировать во время полета, дальность которого – до 280 км.

Первые успешные лётные испытания крылатой ракеты "Нептун" состоялись 30 января 2018 года. 17 августа 2018 на юге Одесской области состоялся очередной этап испытаний украинской крылатой ракеты, на которых присутствовал Секретарь СНБО Александр Турчинов. Испытания украинской крылатой ракеты "Нептун" оказались успешными. Во время них была точно поражена морская цель на расстоянии 100 км.

В октябре 2018 года командующий Военно-морскими силами ВС Украины адмирал Игорь Воронченко сообщил, что до конца 2018 года еще предстоит два испытательных пуска ракеты, а уже в апреле-мае 2019 года должно быть завершено испытание берегового комплекса с противокорабельными ракетами "Нептун". Носителями ракет "Нептун" должны были стать ракетные катера "Веспа" разработки и производства "Кузницы на Рыболовном".

5 декабря 2018 года на побережье Черного моря состоялись испытания ракет украинского производства, в частности, были проверены возможности поражения водных целей ракетами ЗРК С-125 "Печора-2Д" и ПКР "Нептун". Противокорабельные ракеты "Нептун" на этих испытаниях успешно поразили цель на расстоянии 280 км. В феврале 2019 года на выставке IDEX-2019 впервые широкой публике был представлен макет наземного комплекса "Нептун". 5 апреля 2019 на полигоне в Одесской области прошли испытания комплекса наземного базирования - РК-360МЦ "Нептун".

  • Напомним, флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен вчера, 13 апреля, украинскими ракетами "Нептун".
  • Сегодня в Министерстве обороны России подтвердили, что ракетный крейсер "Москва" получил серьезные повреждения.
  • Депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец отметил, что, по его данным, в Севастополе паника, из крейсера "Москва" эвакуировали личный состав, есть информация о нескольких сотнях погибших российских военнослужащих, а корабль не поддается восстановлению.

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