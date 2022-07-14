"Непростое исключение из санкций". Трюдо прокомментировал передачу Канадой турбины для российского Северного потока
Западные санкции направлены против Путина и его помощников и не должны вредить союзникам Канады
Об этом сообщает Reuters.
По словам Джастина Трюдо, это "непростое исключение из санкций" позволило вернуть Германии отремонтированную турбину, которую по факту получит Россия.
Канадский премьер отметил, что санкции "направлены против Путина и его помощников", но они "не предназначены для того, чтобы нанести вред союзникам Канады".
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В то же время, Трюдо заверил, что Канада однозначно продолжит поддерживать Украину в войне, которую развязала Россия.
- 10 июля издание Bloomberg сообщило, что Канада вернет Германии турбину для Северного потока.
- Канцлер Германии Олаф Шольц поздравил решение Канады по турбине.
- МИД Украины раскритиковало решение Канады о передаче турбины, назвав его опасным прецедентом.
- США поддержали Канаду по делу передачи турбины для Северного потока.
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