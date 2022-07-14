Об этом сообщает Reuters.

По словам Джастина Трюдо, это "непростое исключение из санкций" позволило вернуть Германии отремонтированную турбину, которую по факту получит Россия.

Канадский премьер отметил, что санкции "направлены против Путина и его помощников", но они "не предназначены для того, чтобы нанести вред союзникам Канады".

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В то же время, Трюдо заверил, что Канада однозначно продолжит поддерживать Украину в войне, которую развязала Россия.

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