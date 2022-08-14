Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"У нас есть определенные успехи. Наш огневой контроль над основными транспортными артериями Херсонщине имеет логическое развитие и результат. Передвижение, которое истерически делает оккупационное войско нам по душе. На свой страх и риск оккупанты используют непроездные мосты исключительно для эвакуации командного состава РФ с оккупированной территории" , – заметила Гуменюк.

12 августа Вооруженные силы Украины попали в четвертый и последний мост в Херсонской области, который противник использовал для опрокидывания техники на правобережную часть.

13 августа украинские военные вывели из строя мост дамбы в Новой Каховке.

В ночь на 14 августа Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне

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