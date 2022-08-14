Непроездные мосты оккупанты используют для эвакуации командного состава РФ, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
Руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что ситуация на Юге сложная, напряженная, но под контролем ВСУ
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"У нас есть определенные успехи. Наш огневой контроль над основными транспортными артериями Херсонщине имеет логическое развитие и результат. Передвижение, которое истерически делает оккупационное войско нам по душе. На свой страх и риск оккупанты используют непроездные мосты исключительно для эвакуации командного состава РФ с оккупированной территории" , – заметила Гуменюк.
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