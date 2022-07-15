"Непродуктивно для Украины и неуважение к американцам": конгрессвумен Спартц о заявлении Милованова, назвавшего ее "животным"

Об этом Спартц сказала в интервью журналисту Юрию Бутусову.

По словам конгрессвумен США, представители ОПУ не должны обзывать ее, ведь это неуважение к американскому народу.

"Не нужно вовлекать меня во внутреннюю политику. Ваш офис не должен этого делать, люди возле вашего президента. Обзывать меня какими-то словами и всякими такими вещами. Я понимаю, что вам может что-то не нравится, им что-то не нравится. Но я не обзываю их такими словами. Я американская конгрессвумен и это такое неуважение к американским людям, которые тратят миллиарды долларов на помощь Украине. Я считаю, что это непродуктивно для Украины. Не очень хорошо. Но это вашим людям решать. Если у этого человека есть авторитет, значит ему доверяют. Это не мне решать, я не знаю, кто этот человек", - сказала конгрессвумен США Виктория Спартц.

Напомним, 9 июля конгрессвумен Виктория Спартц обратилась к Байдену с просьбой дать объяснения по безопасности переговоров с Ермаком. МИД Украины отреагировало.

В тот же день руководитель Центра противодействия коррупции Шабунин и журналистка Гонгадзе оценили реакцию украинских властей на предположение о связи Ермака с Россией.

10 июля украинская диаспора в США осудила заявления Спартц о Зеленском и его команде.

Впоследствии конгрессвумен-республиканка ответила на упреки коллеги из Демократической партии и снова вспомнила о главе Офиса президента Украины.

А 12 июля Виктория Спартц заявила , что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак должен уйти в отставку.

Советник главы ОП Алексей Арестович обвинил мэра Днепра Бориса Филатова и лидера Нацкорпуса Андрея Билецкого в том, что это они "накрутили" Спартц против Ермака.

А глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов назвал Викторию Спартц "животным".

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