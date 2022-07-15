"Непродуктивно для Украины и неуважение к американцам": конгрессвумен Спартц о заявлении Милованова, назвавшего ее "животным"
Конгрессвумен Виктория Спартц попросила не втягивать ее во внутреннюю политику Украины после того, как глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов назвал ее "животным"
Об этом Спартц сказала в интервью журналисту Юрию Бутусову.
По словам конгрессвумен США, представители ОПУ не должны обзывать ее, ведь это неуважение к американскому народу.
"Не нужно вовлекать меня во внутреннюю политику. Ваш офис не должен этого делать, люди возле вашего президента. Обзывать меня какими-то словами и всякими такими вещами. Я понимаю, что вам может что-то не нравится, им что-то не нравится. Но я не обзываю их такими словами. Я американская конгрессвумен и это такое неуважение к американским людям, которые тратят миллиарды долларов на помощь Украине. Я считаю, что это непродуктивно для Украины. Не очень хорошо. Но это вашим людям решать. Если у этого человека есть авторитет, значит ему доверяют. Это не мне решать, я не знаю, кто этот человек", - сказала конгрессвумен США Виктория Спартц.
- Напомним, 9 июля конгрессвумен Виктория Спартц обратилась к Байдену с просьбой дать объяснения по безопасности переговоров с Ермаком. МИД Украины отреагировало.
- В тот же день руководитель Центра противодействия коррупции Шабунин и журналистка Гонгадзе оценили реакцию украинских властей на предположение о связи Ермака с Россией.
- 10 июля украинская диаспора в США осудила заявления Спартц о Зеленском и его команде.
- Впоследствии конгрессвумен-республиканка ответила на упреки коллеги из Демократической партии и снова вспомнила о главе Офиса президента Украины.
- А 12 июля Виктория Спартц заявила , что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак должен уйти в отставку.
- Советник главы ОП Алексей Арестович обвинил мэра Днепра Бориса Филатова и лидера Нацкорпуса Андрея Билецкого в том, что это они "накрутили" Спартц против Ермака.
- А глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов назвал Викторию Спартц "животным".
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