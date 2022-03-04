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Непризнанное Приднестровье захотело "независимости" от Молдовы на фоне подачи заявки на вступление в ЕС, Кишинев отреагировал

4 мартa, 2022 пятница
19:40

Непризнанное Приднестровье заявило о требовании признания независимости от Молдовы в связи с тем, что страна подала заявку на вступление в Евросоюз

Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.

В "МИД Приднестровья" заявили, что эта подача заявки Молдовы "ставит окончательную точку" в попытках урегулирования.

Там заявляют, что заявка Молдовы на членство "свидетельствует об отказе Молдовы от диалога с Приднестровьем о параметрах совместного сосуществования".

В "МИД" отмечают, что Приднестровье обратилось в "ООН, ОБСЕ и другие посредники и наблюдатели в переговорном процессе" с просьбой признать его независимость и установить дипломатические отношения.

Бюро реинтеграции Молдовы ответило на требование признать независимость Приднестровья.

Там заявили, что Кишинев открыт для диалога во всех форматах и "готов решить проблемы реинтеграции Молдовы только путем диалога".

"Считаем, что наши совместные усилия должны быть направлены на укрепление доверия между двумя берегами Днестра. Приднестровский регион является прямым бенефициаром многих программ помощи и содействия, предлагаемых Евросоюзом. Эти программы будут расширяться и приносить пользу всем жителям страны", - говорится в сообщении Бюро.

  • 3 марта президент Молдовы Мая Санду подписала заявку о вступлении страны в Евросоюз.

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Молдова
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