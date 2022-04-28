Непризнанное Приднестровье объявило о военных сборах и усилении армии, - украинская разведка
В непризнанном Приднестровье объявили о военных сборах для обеспечения занятости населения и укомплектованности миротворческого контингента
Об этом сообщило ГУР МО в телеграм.
"Непризнанная "Приднестровская Молдавская Республика" усиливает свою армию. В письме "министерства обороны ПМР" к главам местных администраций раскрывается информация о проведении призыва граждан на "специальные сборы". Отмечается, что цель сборов - "обеспечение 100% укомплектованности личного состава миротворческого контингента "Приднестровской Молдавской Республики", а также обеспечение занятости трудоспособного населения республики", - отметили в разведке.
Сборы продлятся 90 дней. Участвовать в них могут мужчины до 55 лет. Им гарантируют "денежное и вещное довольствие, проживание и питание". Тем, кто не работает, обещают платить от 2800 "рублей ПМР". Несмотря на формальную добровольность участия в сборах, есть информация о принудительном характере призыва.
"Примечательно, что письмо датировано 21 апреля. То есть до начала последних российских провокаций на территории "ПМР". Это напоминает события в так называемых ЛНР/ДНР накануне полномасштабного российского вторжения в Украину", - отметили в ГУР Минобороны.
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