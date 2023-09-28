Непризнанная республика Нагорный Карабах прекращает существование
Так называемый президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики Арцах
Об этом сообщает армянский интернет-портал Panorama.am.
"Распустить все государственные учреждения и организации, которые находятся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование", – говорится в указе.
Население непризнанного Нагорного Карабаха, в том числе и находящиеся за пределами так называемой республики, после вступления в силу указа должны ознакомиться с условиями реинтеграции, предоставляемыми Азербайджаном, чтобы в дальнейшем принять индивидуальное решение о возможности пребывания или возвращения в регион.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном
19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит "этнические чистки".
В центре Еревана начались столкновения протестующих с полицией. До следующего утра, по данным Радио Азатутут, в результате столкновений у здания правительства в Ереване, предварительно, пострадали по меньшей мере 34 человека, из них 16 - сотрудники полиции, 18 - гражданские.
20 сентября власти Нагорного Карабахасообщили о прекращении огня. А президент Азербайджана заявил, что "все задачи в регионе" были выполнены. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выступил с заявлением, в котором призвал ООН создать миротворческую миссию в Нагорном Карабахе для обеспечения там стабильности и безопасности.
Два дня спустя, 22 сентября, в Азербайджане заявили об амнистии армянским военным Нагорного Карабаха, которые составят оружие.
Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил "безусловную" поддержку Армении в конфликте с Азербайджаном. Он подчеркнул, что Франция продолжит оказывать поддержку как на гуманитарном, так и на политическом уровне.
Глава Европейской партии Армении Тигран Хзмалян прокомментировал события в Ереване и отметил, что Россия пытается выслать из Карабаха тысячи людей для переворота в стране.
27 сентября стало известно, что во время "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе погибли 192 азербайджанских военнослужащих, еще 511 получили ранения.
Эспрессо объясняет , почему произошла новая война в Карабахе в 2023 году и что ждет регион после скорой операции Азербайджана.
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